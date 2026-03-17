San José demanda zona de aparcamiento en el barrio oscense y el estado de aceras y calles

El barrio de San José de Huesca se prepara para dar comienzo a sus fiestas patronales este mismo miércoles, en un ambiente que mezcla la expectación festiva con el malestar por lo que la presidenta del barrio considera una notable "dejadez municipal". La presidenta de la asociación de vecinos, Julia Zitlinskiene, ha reclamado mejoras urgentes en el mantenimiento, la limpieza y las infraestructuras del barrio.

El programa festivo está diseñado para todos los públicos y arranca este miércoles con los preparativos y ensayos. Uno de los actos centrales será la misa solemne del día 19, un evento que congrega a una gran cantidad de fieles, llegando a llenar el aforo de 400 personas de la iglesia. Según Ziltlinskiene, "participa todo el barrio", y posteriormente se realiza el tradicional reparto de tortas de anís. Para este año, la asociación ha querido añadir novedades para el disfrute de socios y vecinos, con una paella popular y, como plato fuerte, "un espectáculo muy bonito novedoso, nunca visto en ningún barrio".

Las grandes quejas del barrio

A pesar del ambiente festivo, el sentimiento, según la presidenta del barrio es de abandono. "Estamos viendo un poco de dejadez que tenemos en todos los lugares, no solamente en nuestro barrio", ha lamentado Zitlinskiene. Esta percepción se materializa en problemas concretos del día a día, siendo el estado de las aceras uno de los más visibles. La presidenta de la asociación describe una "situación insostenible que afecta a la seguridad de los viandantes, especialmente a las personas mayores".

Vayas por donde vayas, por cualquier calle, te puedes caer por las baldosas rotas que tenemos" Julia Zitlinskiene Presidenta del barrio de San José

La denuncia sobre el pavimento es contundente. "Vayas por donde vayas, por cualquier calle, te puedes caer de las baldosas rotas que tenemos", ha afirmado la presidenta del barrio, quien asegura que hay calles que llevan "igual 3 o 4 años" sin arreglar. Esta falta de mantenimiento "no solo afea el barrio, sino que convierte los paseos cotidianos en una actividad de riesgo". La asociación vecinal insiste en la necesidad de una intervención urgente para garantizar la accesibilidad y seguridad en sus calles, una demanda que se extiende a otras zonas de Huesca pero que en San José se vive con especial preocupación.

La principal reivindicación, no obstante, es la falta de aparcamiento de vehículos. Según Zitlinskiene, es un problema capital que se ha visto agravado recientemente. "Se han quitado muchísimos aparcamientos por el carril bici", ha explicado, una medida que ha perjudicado gravemente tanto a residentes como a los comerciantes de la zona. La búsqueda de un lugar para aparcar se ha convertido en una odisea diaria que genera un malestar y para la que los vecinos exigen soluciones efectivas por parte del consistorio.

Edificios y zonas verdes en el olvido. TEXTIL BRETON

está todo tan dejado desde hace 3 años" Julia Zitlinskiene Presidenta del barrio de San José

La falta de cuidado se extiende también a las zonas verdes. Un ejemplo paradigmático es el solar contiguo a la residencia Vitalia, que según denuncian los vecinos "está todo tan dejado desde hace 3 años". Los residentes han acudido a la asociación para exigir una intervención, proponiendo soluciones como la plantación de arbolado o el asfaltado del terreno para adecentarlo. Zitlinskiene, si bien se muestra esperanzada deja constancia de una reclamación que lleva años sobre la mesa sin respuesta.

La participación ciudadana, en auge

En contraste con la parálisis en el mantenimiento urbano, la vitalidad del barrio se manifiesta en una creciente implicación de sus gentes. La presidenta del barrio ha destacado con orgullo que en los "últimos 2 años hemos tenido aumento de socios y la gente participa". Este dinamismo social es la cara positiva de San José, un barrio que, lejos de resignarse, se organiza y colabora para mejorar su calidad de vida y fortalecer su tejido comunitario. La asociación se ha convertido en el catalizador de esta energía ciudadana, canalizando las inquietudes y propuestas de los vecinos.

La presidenta del barrio ha hablado de diálogo constante entre los residentes y la asociación. "Nos proponen cosas que les gustaría hacer, las actividades, viajes, y muchas más cosas".