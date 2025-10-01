Las siete grandes preguntas sobre la Zona de Bajas Emisiones de Granada

📅 Entrada en vigor

1 de octubre de 2025 → Comienza el régimen sancionador.

Durante un año previo ha estado en fase informativa.

🚗 Vehículos afectados

Se restringe el acceso a vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT que estén censados fuera de Granada capital.

Los vehículos registrados en la capital (aunque no tengan etiqueta) no se ven afectados

⚖️ Excepciones

Vehículos del área metropolitana sin etiqueta pero con autorización (por ejemplo, mayores de 67 años).

Hospitales dentro de la ZBE → si se presenta justificante sellado por el centro, se evita sanción

Hospitales fuera de la ZBE (Clínico San Cecilio y Vithas Granada) → no requieren acreditación.

🚦 Medidas de apoyo

Cartas informativas enviadas a 32.000 vehículos.

Parkings alternativos: 11 de borde + 35 adicionales.

Requisito: dejar el coche un mínimo de 1 hora para evitar sanción.

Refuerzo del transporte público: Mejoras de conexión con unos 15 municipios del cinturón metropolitano.

Se fomenta uso de bus, metro, bici, patinete y movilidad peatonal.

📢 Campañas informativas

Reuniones con asociaciones de vecinos, hostelería, talleres, comercio, hospitales y ayuntamientos del área metropolitana.

Difusión mediante páginas impresas en centros sanitarios y PDF con acceso web para consultar matrícula y distintivo ambiental.

Señalización de la ZBE ya instalada.

🌍 Objetivos ambientales (en 3 años)

Reducir:

NOx (óxidos de nitrógeno) → -23.021 kg (-32%).

Partículas en suspensión (PM) → -2.485 kg (-34%).

CO₂ (gases de efecto invernadero) → -26%.

Lograr que al menos un 8% de los vehículos migren a transporte más sostenible.

🏛️ Fundamentación legal

Medida enmarcada en la normativa estatal y europea de calidad del aire.

Finalidad: mejorar salud pública, cumplir compromisos climáticos y reducir contaminación urbana.

👉 En resumen: Granada activa este 1 de octubre de 2025 su ZBE en fase sancionadora, limitando la entrada de vehículos contaminantes externos al municipio, con excepciones y alternativas de aparcamiento, mientras impulsa el transporte público y persigue una reducción sustancial de emisiones en tres años.