Las siete grandes preguntas sobre la Zona de Bajas Emisiones de Granada

Este miércoles arranca de manera oficial la ZBE con regimen sancionador. Te contamos lo que tienes que saber

Redacción COPE Granada

Granada - Publicado el

2 min lectura

 📅 Entrada en vigor 

  • 1 de octubre de 2025 → Comienza el régimen sancionador.

  • Durante un año previo ha estado en fase informativa

    • 🚗 Vehículos afectados

  • Se restringe el acceso a vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT que estén censados fuera de Granada capital.

  • Los vehículos registrados en la capital (aunque no tengan etiqueta) no se ven afectados

    • ⚖️ Excepciones

  • Vehículos del área metropolitana sin etiqueta pero con autorización (por ejemplo, mayores de 67 años).

  • Hospitales dentro de la ZBE → si se presenta justificante sellado por el centro, se evita sanción

  • Hospitales fuera de la ZBE (Clínico San Cecilio y Vithas Granada) → no requieren acreditación.

    •  🚦 Medidas de apoyo

  • Cartas informativas enviadas a 32.000 vehículos.

  • Parkings alternativos:  11 de borde + 35 adicionales.

  • Requisito: dejar el coche un mínimo de 1 hora para evitar sanción.

  • Refuerzo del transporte público:  Mejoras de conexión con unos 15 municipios del cinturón metropolitano.

  • Se fomenta uso de bus, metro, bici, patinete y movilidad peatonal.

    •  📢 Campañas informativas

  • Reuniones con asociaciones de vecinos, hostelería, talleres, comercio, hospitales y ayuntamientos del área metropolitana.

  • Difusión mediante páginas impresas en centros sanitarios y PDF con acceso web para consultar matrícula y distintivo ambiental.

  • Señalización de la ZBE ya instalada.

    •  🌍 Objetivos ambientales (en 3 años)

  • Reducir:

    • NOx (óxidos de nitrógeno) → -23.021 kg (-32%).

    Partículas en suspensión (PM) → -2.485 kg (-34%).

    CO₂ (gases de efecto invernadero) → -26%.

    Lograr que al menos un 8% de los vehículos migren a transporte más sostenible. 

    🏛️ Fundamentación legal

  • Medida enmarcada en la normativa estatal y europea de calidad del aire.

    • Finalidad: mejorar salud pública, cumplir compromisos climáticos y reducir contaminación urbana.

  • Finalidad: mejorar salud pública, cumplir compromisos climáticos y reducir contaminación urbana.

    • 👉 En resumen: Granada activa este 1 de octubre de 2025 su ZBE en fase sancionadora, limitando la entrada de vehículos contaminantes externos al municipio, con excepciones y alternativas de aparcamiento, mientras impulsa el transporte público y persigue una reducción sustancial de emisiones en tres años.

