Granada se convierte en la capital mundial del jamón con su XIII congreso

La élite internacional del jamón se da cita en Granada para celebrar la decimotercera edición del Congreso Mundial del Jamón. Se trata de un evento de carácter bienal que, según el presidente del Instituto Internacional del Jamón, Julio Tapiador, reúne a los máximos exponentes del sector. La primera edición se celebró en Córdoba en el año 2001.

La elección de Granada como sede no es casual. Tapiador ha explicado que la ciudad cuenta con un reconocido prestigio en todos los aspectos relacionados con el producto. "Es una tierra productora de jamones", ha señalado, destacando la existencia de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Jamón de Trevélez, su larga tradición elaboradora y su valor cultural y gastronómico, pilares que "soportan a nuestro querido producto, el jamón curado".

Un foro para la industria y la ciencia

El congreso será el epicentro del mundo del jamón durante tres días, donde se darán cita "la mayor parte de las industrias y de los industriales españoles y de otros países también". Así lo ha confirmado Tapiador, quien ha añadido que el evento contará con la presencia de tecnólogos y científicos vinculados a la investigación, así como especialistas en marketing y personal de ventas para abordar la comercialización y los mercados internacionales.

El lado más solidario del jamón

El evento también incluye una destacada acción solidaria en la Plaza Bib-Rambla, donde se cortará jamón y toda la recaudación se destinará a la fundación Agua de Coco. Desde hace varias ediciones, la organización busca "aportar nuestro granito de arena". En palabras de Tapiador, "el jamón tiene que estar al lado de lo que lo necesitan también".

El jamón tiene que estar al lado de lo que lo necesitan también"

Se espera que la iniciativa solidaria sea un momento "importante, interesante y hasta curioso". El presidente del Instituto Internacional del Jamón ha expresado su deseo de que el tiempo acompañe para disfrutar del evento al aire libre. "Esperamos llenar la Plaza Bib-Rambla de gente, pues a comprar su plato de jamón solidario y tomarse una cervecita", ha concluido.