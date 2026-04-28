Narón pone en marcha, con motivo de las Festas do Alto, una campaña para evitar el consumo de alcohol en adolescentes

Con la llegada del calendario festivo a Galicia, que trae consigo verbenas, fiestas patronales y celebraciones al aire libre, aumenta la exposición de los menores al consumo de alcohol. En este contexto, el Ayuntamiento de Narón ha lanzado la segunda edición de la campaña "Amodiño: a festa é túa, elixe como vivila", una iniciativa en colaboración con la Asociación Ferrolana de Drogodependencias (ASFEDRO) que busca reducir riesgos y fomentar decisiones responsables entre la juventud, coincidiendo con el inicio de las Festas do Alto este próximo fin de semana.

El alcohol, un elemento más de la fiesta

Desde ASFEDRO, la trabajadora social Rebeca Graña explica que los adolescentes suelen percibir el alcohol como "un componente más" del entorno festivo, junto a la música y los amigos. Esta percepción ha normalizado su consumo, convirtiéndolo en un rito de paso esperado. "Está muy normalizado, muy extendido, y es como un poco que toca el empezar a tomar contacto con él", señala Graña, subrayando la importancia de estas campañas para generar reflexión y diálogo.

Una de las imágenes de la campaña "Amodiño" presentada a los escolares

A pesar de que el los últimos informes reflejan una tendencia descendente en el consumo, las cifras siguen siendo preocupantes: un 73% de la población entre 14 y 18 años ha consumido alcohol en el último año. Las fiestas patronales se identifican como uno de los principales escenarios para los primeros contactos con el alcohol, debido a la mayor accesibilidad y la influencia del grupo.

Concienciar sin sermones

La estrategia de la campaña se aleja de los mensajes moralistas o prohibicionistas. El objetivo, según Graña, es hablar con los jóvenes, escucharlos y guiarles para que se pregunten sobre sus expectativas hacia el consumo. En los talleres, que han contado con la participación de más de 250 alumnos de cinco centros educativos entre 3º y 4º de la ESO, se abordan las consecuencias a corto plazo.

Se busca que los propios jóvenes verbalicen cómo el alcohol puede afectar a sus decisiones y actitudes en una sola noche. La idea es mostrar cómo "eso que yo creía que podía ser algo de disfrute, pues, acaba convirtiéndose en un problema", explica la trabajadora social.

Concello de Narón Presentación de la 2ª edición de "Amodiño" en el concello de Narón

Responsabilidad compartida

La concejala de Bienestar Social, María Lorenzo, destaca que el papel de las administraciones es "fundamental" y que las políticas preventivas son "esenciales". Lorenzo defiende la necesidad de "dotar de conocimiento para poder decidir", justificando así la puesta en marcha de esta y otras campañas similares.

Por otro lado, se incide en el papel de las familias, a las que se recomienda supervisión y pactar el ocio, adaptando la autonomía a la edad del menor. Finalmente, se apela a la responsabilidad social para cumplir la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores, un factor de riesgo clave por su alta accesibilidad. "Todos somos responsables desde el lugar que nos ocupa", concluye la concejala.