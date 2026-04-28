Así es el día a día de los profesores en Canarias entre la diversidad multicultural o la pobreza: "Hay alumnos que nos vienen sin desayunar"

El sistema educativo en Canarias se enfrenta a una encrucijada definida por profundos cambios demográficos y sociales. El reciente informe anual del Consejo Escolar de Canarias arroja datos que dibujan un panorama complejo: un descenso continuado de la natalidad, un alarmante 31,2% de alumnado en riesgo de pobreza y exclusión, y un crecimiento exponencial de estudiantes de origen extranjero. A esto se suma que un 73% de los alumnos con necesidades especiales están integrados en aulas ordinarias. Pero más allá de las cifras, los testimonios de los docentes que viven esta realidad a diario revelan los verdaderos desafíos pedagógicos y humanos que se esconden en las aulas del archipiélago.

En cifras 31 %alumnos en riesgo de pobreza

Beatriz, profesora en el IES Punta Larga de Candelaria (Tenerife),ha confirmado en Herrera en COPE Tenerife en base a la experiencia docente de su día a día, que la bajada de la natalidad, que ha supuesto la pérdida de unos 450.000 menores de 16 años en toda España en la última década, no se ha traducido en una reducción de las ratios de alumnos por aula. La llegada de población de la península y de otros países europeos, como Italia, Alemania o Polonia, compensa ese descenso. "Al final eso suple un poco la bajada de natalidad", explica, aunque matiza que el impacto se nota más en Primaria que en Secundaria, donde aún no ha llegado la generación del descenso demográfico. Esta situación crea una dualidad en centros como el suyo, que recibe alumnado tanto de zonas costeras con alta densidad de población y colegios saturados, como de zonas rurales de medianías, que están más despobladas.

El reto de la inclusión en aulas masificadas

La diversidad cultural y lingüística es uno de los mayores retos. En una misma clase de 30 alumnos, Beatriz tiene que adaptar su enseñanza a realidades muy dispares, como exige la LOMLOE con su "diseño universal adaptado". No es lo mismo impartir clase a un alumno de Colombia que a uno de Ucrania que no conoce el idioma, o a menores africanas no acompañadas de Gambia o Senegal. Esta heterogeneidad, sumada a las altas ratios, "dificulta la labor docente". Y claro, la consecuencia directa, es una ralentización del ritmo general. "Obviamente se ralentiza, porque los que tienen buen nivel tienen que adaptarse a lo otro", señala la profesora. El currículum, ya mermado por la LOMLOE en favor de las competencias, se ve aún más afectado.

La inclusión no se limita a la nacionalidad. En las mismas aulas ordinarias conviven alumnos con adaptaciones curriculares por sordera, trastorno del espectro autista (TEA) o trastornos del desarrollo. Beatriz defiende la integración, pero advierte de sus efectos en clases con treinta alumnos. La atención se focaliza en quienes tienen más dificultades, ya sea por el idioma o por una necesidad especial, y se resienten aquellos estudiantes que, sin tener un nivel bajo, necesitan un pequeño empujón para no quedarse atrás. "Al final el que sufre siempre es aquel que está ras con ras, que está rozando el 5", lamenta.

Tenemos que adaptarnos a realidades y alumnos diferentes, y eso, a veces, ralentiza el ritmo de la clase" Beatriz Profsora del IES Punta Larga

El problema se agrava cuando la barrera es el idioma. Un alumno que no habla español puede recibir apoyo idiomático una vez por semana, pero el resto del tiempo "está en clase de física y química, no tiene ni idea de lo que está escuchando". El nivel académico también varía enormemente según el país de origen e incluso dentro del mismo. Beatriz ha tenido alumnos cubanos de zonas rurales con un nivel altísimo y otros de ciudad con un nivel muy bajo. En algunos casos, como con estudiantes de ciertas zonas de África, el trabajo empieza desde cero: "algunos no saben escribir, tienes que empezar por enseñarles las letras".

La sombra de la pobreza y la desestructuración familiar

El informe del Consejo Escolar también subraya que casi un tercio del alumnado canario vive en hogares en riesgo de pobreza. Beatriz, desde su experiencia, matiza que el mal rendimiento académico se correlaciona más con las "familias desestructuradas" que directamente con el nivel económico, aunque ambos factores suelen ir de la mano. Cuando los padres trabajan demasiadas horas, en hogares monoparentales o con preocupaciones centradas en "cubrir las necesidades básicas", la atención a los estudios de los hijos pasa a un segundo plano. "Es muy difícil que el alumno sea un buen alumno" en esas circunstancias, afirma.

Esta realidad se manifiesta en situaciones cotidianas que impactan en el centro, como tener que gestionar "muchísimas becas de desayuno" o ver que hay alumnos que "no se pueden permitir una excursión que vale 4 euros". La docente expresa su preocupación por el debilitamiento del papel de la escuela como "ascensor social", ya que el éxito académico a menudo depende de un apoyo familiar y de recursos externos que estos niños no tienen. "Se está perdiendo porque no tienen un apoyo detrás, y no todo es ir a la escuela y estudiar", concluye.

La diversidad como motor de enriquecimiento

Frente a los desafíos, otros docentes ven la multiculturalidad como una oportunidad. Es el caso de Lorenzo, profesor de inglés en el IES Alcalá, en el sur de Tenerife. Para él, la presencia de alumnos de distintas procedencias "nos enriquece culturalmente a todos, no solo a los compañeros, sino también a los profesores". En su asignatura, uno de los criterios de evaluación es precisamente el componente multicultural, lo que considera "muy positivo porque nos abre la mente también y creo que nos hace más personas".

EFE Alumnos atienden a la explicación de la profesora en un aula escolar

Lorenzo rompe con el cliché de que el alumnado extranjero tiene un nivel inferior. En su experiencia, "muchos de los que proceden de fuera son los que mejor hablan inglés en muchos casos". Observa que los estudiantes del centro y norte de Europa, como ucranianos o rusos, suelen tener un buen nivel, mientras que los sudamericanos llegan a veces con un nivel "un poco más bajo". Destaca especialmente la actitud de los alumnos subsaharianos, de quienes dice que tienen una "gran fuerza de voluntad" y son extremadamente respetuosos.

Muchos de los que proceden de fuera son los que mejor hablan inglés en muchos casos" Lorenzo Profesor del IES Alcalá

Para ilustrar el valor de esta diversidad, Lorenzo comparte una anécdota reciente. Durante el Ramadán, pidió a un alumno norteafricano que explicara a sus compañeros el sentido del ayuno. La respuesta del joven fue una lección para todos: "Él le dijo a sus compañeros que hacían ese ayuno para entender y empatizar más con la gente con escasos recursos que no tienen ni que comer". La madurez de la explicación, cuenta el profesor, fue recibida casi con un aplauso y sirve como ejemplo del aprendizaje mutuo que se produce en estas aulas.

Respecto a la pobreza infantil, Lorenzo coincide en que puede influir en el rendimiento si el niño no está bien nutrido o su vivienda no reúne las condiciones para estudiar. Sin embargo, se muestra convencido de que "hoy en día hay recursos y hay mecanismos" en los centros para paliar estas situaciones, como la detección de casos para facilitarles el desayuno y otras ayudas. Los testimonios de ambos docentes, desde Candelaria hasta Alcalá, componen un fiel retrato de una profesión que es, como concluye Beatriz, un reflejo de la sociedad: "seguro que en todos los institutos hay una microsociedad, porque al final el alumnado es reflejo de lo que somos".