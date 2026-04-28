El alcalde confirma el emplazamiento elegido para el nuevo pabellón deportivo de Jaén

El alcalde de Jaén, Julio Millán, tras ser preguntado por COPE Jaén, ha desvelado la ubicación propuesta para el futuro pabellón deportivo de la ciudad. El lugar elegido es la parte superior del recinto ferialhttps://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/noticias/ayuntamiento-realiza-cata-geotecnicas-nuevo-pabellon-jaen-20260202_3299065.html, una zona que, según un estudio ya realizado, podría acoger la nueva infraestructura. Desde hace meses, el Ayuntamiento trabaja en catas geotécnicas para valorar la mejor ubicación de este proyecto, tal y como adelantó COPE Jaén.

El traslado de la estación, primer paso

El desarrollo del proyecto depende de un paso previo fundamental: el traslado provisional de la estación de autobuses. Esta medida se activará una vez se presente el proyecto del hotel Rey Fernando, lo que ofrecerá una alternativa de movilidad durante las obras. El propio alcalde ha señalado que se contempla "la posibilidad de desplazamiento temporalmente, provisionalmente de la estación de autobuses" a la citada zona del ferial.

Financiación y plazos del proyecto

El consistorio espera desbloquear la financiación este mismo mes. "Este mes de mayo queremos llevar a pleno también un último trámite de la mutación demanial con la Diputación Provincial para poder contar con los fondos", ha explicado Millán. Superado este paso, el Ayuntamiento tendrá acceso a los fondos necesarios para licitar el proyecto.

A partir de ahí ya contaríamos con la financiación para poder optar a estos fondos" Julio Millán Alcalde de Jaén

El alcalde ha asegurado que, una vez completado el trámite en mayo, podrán optar a la financiación. "A partir de ahí ya contaríamos con la financiación para poder optar a estos fondos", ha afirmado. Millán se ha mostrado optimista con el avance del proyecto, asegurando que a partir de ese momento se podrá "estar cultivando y trabajando en el proyecto de forma continuada" para que vean la luz "todos los lotes de proyectos" en los que el equipo de gobierno está trabajando.

detalles del proyecto

El Ayuntamiento de Jaén pretende que este pabellón cuente con unas 2.000 localidades, siendo un espacio intermedio entre el Olivo Arena y el propio pabellón de La Salobreja. De hecho, el equipo de gobierno ya visitó hace unos meses el Manzanares Arena, de Ciudad Real, como un espacio similar al que se quiere construir en Jaén.