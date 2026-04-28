Carboneros convierte en símbolo a Fermín López, ejemplo de humildad y superación

No todos los días un pueblo se reconoce en la historia de un futbolista. Pero eso es exactamente lo que ha pasado en Carboneros. Este 13 de abril de 2026, su Ayuntamiento aprobó el nombramiento de Fermín López Marín como Hijo Adoptivo y Embajador de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena: un gesto que habla menos de títulos y más de valores.

Porque aquí no solo se habla de goles, asistencias o estadios llenos. Se habla de una historia de esfuerzo, de constancia y de creer cuando todavía no todos miraban.

El Ayuntamiento ha querido reconocer en Fermín algo que en Carboneros se valora especialmente: la humildad con la que ha ido creciendo su carrera, el trabajo silencioso y la forma en la que ha sabido aprovechar cada oportunidad sin perder los pies en el suelo.

El alcalde, Domingo Bonillo, destacó la emoción de un nombramiento que conecta con la identidad del municipio: un pueblo marcado por la historia de las Nuevas Poblaciones y por valores como la concordia, la solidaridad y el espíritu de convivencia que define el legado de Olavide. “Nacimos con el fuero para la concordia de los pueblos”, recordó.

Fermín López, nacido en El Campillo (Huelva) en 2003, pasó por distintas canteras andaluzas hasta llegar a La Masía del FC Barcelona en 2016. Su nombre no era de los que más ruido hacían al principio, pero sí de los que nunca dejaron de trabajar.

El punto de inflexión llegó en la temporada 2022-2023, cuando su cesión al Linares Deportivo le dio lo que todo joven futbolista necesita: minutos, confianza y responsabilidad. Allí jugó cerca de 40 partidos, marcó 12 goles y fue pieza clave en el equipo.

Pero, sobre todo, creció. En un fútbol más exigente, más físico y más real, Fermín empezó a demostrar que estaba preparado para algo más.

Ese “algo más” llegó pronto. Su regreso al FC Barcelona lo colocó en el escaparate grande. Durante la pretemporada convenció a Xavi Hernández, que decidió dar el paso de contar con él en el primer equipo. En muy poco tiempo, pasó de competir en Primera RFEF a hacerlo en LaLiga y en la Champions League.

Hoy, Carboneros le abre las puertas no solo como deportista, sino como referente. Como alguien que representa una forma de llegar lejos sin olvidar de dónde se viene.

La fecha del acto oficial de entrega del nombramiento se anunciará próximamente, una vez coordinada entre el entorno del jugador y el Ayuntamiento.