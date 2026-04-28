La guía definitiva para sobrevivir a tu comunidad de vecinos: esto es lo que dice la ley

Consumidores Irache ha atendido casi 3.000 consultas sobre comunidades de vecinos en el último año, lo que demuestra que la convivencia y la gestión de los edificios generan numerosas dudas y conflictos. Para arrojar luz sobre estos temas, Alberto Lazcoz, de la asociación, ha presentado una guía con las claves para afrontar los problemas más comunes, ya que, según afirma, "suele dar pereza y suelen surgir problemas, es la verdad".

Obras de eficiencia y nuevas instalaciones

Uno de los principales focos de conflicto son las obras de eficiencia energética, como la reforma de la envolvente térmica. Según Lazcoz, estas obras, a menudo costosas, pueden ser aprobadas por una mayoría de vecinos. Sin embargo, un propietario puede negarse a pagar si el coste individual supera un año de cuotas ordinarias, a no ser que la propuesta sea respaldada por tres quintas partes de los vecinos, en cuyo caso será obligatorio para todos.

La instalación de paneles solares sigue una lógica similar. Con el apoyo de un tercio de los vecinos se puede llevar a cabo la obra, pero solo quienes la impulsan asumirán el coste y se beneficiarán de ella. Para que el pago sea comunitario, se necesita la aprobación de la mitad de los propietarios o, en su defecto, de tres quintas partes para que sea vinculante para todos.

Es muy aconsejable que la gente, las comunidades antes se asesoren" Alberto Lazcoz Consumidores Irache

En cuanto a los cargadores de coches eléctricos, una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha aclarado que un vecino puede instalar uno en su plaza de garaje sin necesidad de permiso de la comunidad, asumiendo él mismo el coste de la instalación. Lazcoz recomienda siempre buscar consejo profesional antes de iniciar este tipo de proyectos: "es muy aconsejable que la gente, las comunidades antes se asesoren".

Accesibilidad y cambios en la fachada

La mejora de la accesibilidad es otro punto clave. Si un vecino mayor de 70 años o con discapacidad solicita instalar un ascensor, una rampa o eliminar barreras arquitectónicas, la obra es obligatoria para la comunidad. El único límite es que el coste por propietario no supere las 12 mensualidades de la cuota.

Cualquier alteración de la fachada, como cerrar una terraza o instalar un toldo o un aire acondicionado, requiere la aprobación de tres quintas partes de los propietarios. Lazcoz explica que esta medida busca mantener una armonía estética en el edificio, y recomienda consultar si ya existe un modelo aprobado por la comunidad antes de hacer nada, para evitar conflictos.

Morosidad, ruidos y pisos turísticos

Los ruidos y las conductas molestas son una fuente constante de problemas. La comunidad puede requerir formalmente al vecino que cese su actitud. Si el problema persiste, se puede acudir a la vía judicial, un camino que, según Lazcoz, ha llevado a que jueces prohíban ciertas actividades o incluso anulen contratos de alquiler.

Hay inquilinos que no han podido seguir en el en el edificio" Alberto Lazcoz Consumidores Irache

Frente a los vecinos morosos, la comunidad tiene herramientas para actuar. Se les puede privar del derecho a voto en las juntas e incluso prohibir el uso de elementos no esenciales como la piscina o el jardín, pero nunca de servicios básicos como el ascensor. Si la deuda persiste, la comunidad puede iniciar un procedimiento monitorio por vía judicial para reclamar el pago.

Finalmente, Lazcoz recuerda que el administrador de la finca trabaja para la comunidad y puede ser sustituido si hay descontento. También aclara que el cargo de presidente es obligatorio si toca por turno, salvo causa justificada. Además, la proliferación de pisos turísticos también está regulada: se necesita el voto favorable de tres quintas partes de la comunidad para destinar una vivienda a este fin.