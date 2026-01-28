Detectan un fallo de diseño en el motor de cuatro modelos de Peugeot que puede causar su rotura

La abogada Alba María Jurado, del departamento de derecho civil y mercantil de Hispacolex Bufete Jurídico, ha alertado sobre un fallo de diseño que afecta a los motores diésel 1.5 Blue HDI de varios modelos de Peugeot. Los vehículos implicados son el 208, 308, 3008 y 5008, todos ellos fabricados en el período comprendido entre 2017 y enero de 2023.

El origen del problema

El defecto reside en la cadena de distribución interna que enlaza los árboles de levas. Según ha explicado la abogada, la cadena original de 7 milímetros presenta una tendencia a estirarse o romperse de forma prematura, incluso en coches con apenas 80.000 kilómetros, lo que puede provocar la destrucción completa del motor. Este fallo se atribuye a una lubricación deficiente y a la calidad del material empleado.

El propio grupo Stellantis, al que pertenece Peugeot, ha admitido el fallo de diseño. La jurista ha señalado que "la cadena de distribución puesta desde su inicio en estos vehículos de 7 milímetros es insuficiente para soportar el esfuerzo del motor". Como solución, los modelos fabricados a partir de febrero de 2023 ya incorporan una cadena reforzada de 8 milímetros y un rediseño del sistema.

Señales de alerta para el conductor

Existen varias señales de advertencia que pueden alertar al conductor de un problema inminente en la cadena. Alba María Jurado recomienda prestar atención a un ruido metálico, similar a una cadena rozando un plástico, cuando el coche está encendido pero parado. "Es una señal de que la cadena de 7 milímetros se está estirando", afirma.

Otra señal clave es una vibración inusual del vehículo mientras se está circulando. El último aviso, y el más grave, es cuando se enciende el testigo del motor en el cuadro de mandos, lo que podría indicar que la rotura es inminente o ya se ha producido.

Cómo reclamar

Aunque Peugeot ha lanzado una campaña con soluciones temporales para evitar reclamaciones masivas, desde Hispacolex Bufete Jurídico ofrecen una vía para una solución definitiva. El despacho se encarga de analizar cada caso particular y requerir formalmente al fabricante la sustitución del componente defectuoso. "Nos encargamos de analizar el caso, tanto de la reclamación extrajudicial previa que se tenga que hacer, como de la judicial, si fuera necesario", ha detallado la abogada.

Para aquellos propietarios que ya hayan costeado la reparación de su bolsillo, también existe la posibilidad de reclamar el reembolso al fabricante. En estos supuestos, es fundamental guardar todas las facturas de la reparación y del mantenimiento del vehículo para poder iniciar el proceso y solicitar la devolución íntegra del importe.