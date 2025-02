Uzuni explica los motivos de su marcha del Granada CF

Uzuni ha hablado en público. Lo ha hecho en Estados Unidos, con motivo de su presentación en el Austin. Ha explicado los motivos por los que se ha marchado del Granada, indicando que "el club me vendió. Yo era el mejor jugador de los últimos tres años, atendiendo a los números. Quería probar en la MSL y escuché al Austin. La operación estaba en marcha desde hace dos meses. Era difícil, porque también tenía ofertas de otros clubes. Cuando se pagó la cláusula, yo era una persona feliz, porque se te valora". Con respecto a su equipo de origen ha dicho que "siempre voy a apoyar al Granada. Tengo un gran cariño por la afición. Es mi casa" Lo cierto es el albanés es historia de la entidad y el presente es el el partido que este sábado juega en el Nuevo Los Cármenes a partir de las 18,30 h. frente al Zaragoza.

La situación de la plantilla no varía. Solo hay un lateral nato disponible: Rubén. Están lesionados Brau y Carlos Neva y sancionado Ricard. Esto puede repetirse también en el próximo compromiso del club, que será en Córdoba. Los defensas disponibles son Williams, Manu Lama, Insua, Miguel Rubio, Rubén y Óscar. Como venimos comentando, a partir de aquí caben distintas variantes, aunque la que menos futbolistas movería con respecto a la última alineación sería situar a Williams en el lateral izquierdo, a Manu Lama y a Miguel Rubio en el eje defensivo y a Rubén en el lateral derecho. Pero es habitual que Fran Escribá ofrezca sorpresas a la hora de componer sus alineaciones.

el granada en la comisión para la reforma del arbitraje

Alfredo García, director general del Granada, será uno de los cuatro representantes de los clubs en la Comisión para la Reforma del Arbitraje. El otro representante de la Segunda será en Albacete y los equipos de primera elegidos son el Sevilla y el Betis. La comisión la integran la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española. Sin duda, que esta representación institucional, supone un reconocimiento para la entidad, puesto que son los propios clubes los que han elegido a estas cuatro equipos.

zaragoza

En el Zaragoza, Dani Gómez será baja definitivamente. Vio la roja en el último partido y el recurso al Comité de Apelación no ha dado resultado. Son también baja segura Marcos Luna, Raúl Guti, Toni Moya y Carlos Nieto. Además del delantero, Lluis López padece una sobrecarga en los isquios. Hay más futbolistas que son duda como Aketxe y Alberto Marín. En suma, que Miguel Ángel Ramírez tendrá muy complicado montar un once de garantías y el ambiente en torno al equipo aragonés no es positivo. Es fácil adivinar que el Granada es el favorito para vencer este partido.