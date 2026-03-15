Detenido un hombre por el presunto asesinato de su pareja en Pedreña ,Cantabria

La Guardia Civil ha detenido en Pedreña (Cantabria) a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato machista de su pareja, una mujer de 64 años. Sobre el detenido pesan antecedentes previos por violencia de género con otras parejas, un dato clave en la investigación que se ha abierto.

Este historial por maltrato contrasta con el hecho de que no constan denuncias previas por parte de la víctima actual contra el presunto agresor. Esta circunstancia revela un patrón de conducta violenta que los investigadores de la Policía Judicial analizan minuciosamente para esclarecer los hechos ocurridos este fin de semana.

La autopsia, clave en la detención

La secuencia de los hechos comenzó el sábado, cuando el propio detenido contactó con la Guardia Civil para informar de que había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio que compartían. En un primer momento, se activó el protocolo habitual para estos casos, a la espera de los resultados forenses.

Sin embargo, la investigación dio un giro radical este domingo. La autopsia realizada al cuerpo de la víctima reveló que la muerte se debió a un hecho violento, descartando el fallecimiento por causas naturales. Con estas pruebas sobre la mesa, los agentes procedieron a la detención del hombre como principal sospechoso del crimen.

La Delegación del Gobierno en Cantabria ya ha comunicado este nuevo caso de presunto asesinato machista al Ministerio de Igualdad. Mientras tanto, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil continúa con las diligencias para determinar las circunstancias exactas del asesinato.