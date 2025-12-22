COPE
Podcasts
Deportes Granada
Deportes Granada

Calificamos a los jugadores del Granada CF uno a uno (Jornada 19ª)

Manu Lama y Fayé ocupan las dos primeras plazas de la Clasificación General

Equipo titular del Granada frente al Albacete

Granada CF

Equipo titular del Granada frente al Albacete

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el - Actualizado

2 min lectura

La puntuación máxima es de 3. No se incluyen los partidos de Copa. 

titulares

Astralaga (2).- Realizó intervenciones meritorias, nada pudo hacer en el penalti y facilita la salida de balón al jugar con los pies, al margen de que eso alguna vez ocasione algún susto.

Óscar (2).- Su proceso de adaptación al lateral izquierdo cada vez da mejores frutos.

Williams (2).- Ya es el central de la pasada temporada y esto es una buena noticia para su equipo.

Manu Lama (2).- En la línea acostumbrada, es un defensa certero y que se incorpora al ataque.

Diallo (1).- Algunas imprecisiones y realizó un penalti que le costó dos puntos a su equipo.

Rubén Alcaraz (2).- Firmó un buen primer período y en el segundo exhibió su lucha permanente, incluso situándose en posiciones más adelantadas cuando el equipo lo necesitaba.

Alemañ (1).- Trabajó incansablemente y es un jugador muy dotado para la práctica del fútbol, del que se puede esperar un mejor rendimiento.

Arnaiz (3).- Marcó y pudo aumentar su cuenta goleadora. Se está convirtiendo en un jugador fundamental para el Granada.

Alex Sola (2).- Luchó, condujo con éxito el balón, pero tal vez le falte culminar muchas de sus actuaciones.

Fayé (3).- De nuevo volvió a ofrecer asistencias muy peligrosas. Una acabó en la madera y otra significó el único gol de su equipo.

Jorge Pascual (1).- Estrelló un balón en la madera al principio del partido, pero luego se diluyó.

suplentes

Sergio Ruiz (1).- Sumó en el centro del campo durante los minutos que pudo disputar.

Rodelas (3).- Jugó muy bien por la banda y parece que vuelve a estar en la forma adecuada para exhibir el talento del que dispone.

Trigueros (1).- No desentonó en los minutos, apuntando detalles en la conducción.

Casadesús (1).- Estuvo discreto durante los minutos disputados.

Bouldini (1).- Intentó el remate, pero con poco éxito.

clasificación general

Manu Lama: 37

Fayé: 30

Alemañ: 26

Óscar, Alex Sola, Jorge Pascual y Diallo: 23

Sergio Ruiz y Rubén Alcaraz: 20

Williams, Luca Zidane y Casadesús: 17

Rodelas: 15

Arnaiz: 13

Gagnidze: 12

Astralaga: 11

Pablo Sáenz: 8

Trigueros: 7

Hongla e Iker García: 3

Hormigo y Bouldini: 2

Mario Jiménez: 1

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 17 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking