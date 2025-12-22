Calificamos a los jugadores del Granada CF uno a uno (Jornada 19ª)
Manu Lama y Fayé ocupan las dos primeras plazas de la Clasificación General
Granada - Publicado el - Actualizado
La puntuación máxima es de 3. No se incluyen los partidos de Copa.
titulares
Astralaga (2).- Realizó intervenciones meritorias, nada pudo hacer en el penalti y facilita la salida de balón al jugar con los pies, al margen de que eso alguna vez ocasione algún susto.
Óscar (2).- Su proceso de adaptación al lateral izquierdo cada vez da mejores frutos.
Williams (2).- Ya es el central de la pasada temporada y esto es una buena noticia para su equipo.
Manu Lama (2).- En la línea acostumbrada, es un defensa certero y que se incorpora al ataque.
Diallo (1).- Algunas imprecisiones y realizó un penalti que le costó dos puntos a su equipo.
Rubén Alcaraz (2).- Firmó un buen primer período y en el segundo exhibió su lucha permanente, incluso situándose en posiciones más adelantadas cuando el equipo lo necesitaba.
Alemañ (1).- Trabajó incansablemente y es un jugador muy dotado para la práctica del fútbol, del que se puede esperar un mejor rendimiento.
Arnaiz (3).- Marcó y pudo aumentar su cuenta goleadora. Se está convirtiendo en un jugador fundamental para el Granada.
Alex Sola (2).- Luchó, condujo con éxito el balón, pero tal vez le falte culminar muchas de sus actuaciones.
Fayé (3).- De nuevo volvió a ofrecer asistencias muy peligrosas. Una acabó en la madera y otra significó el único gol de su equipo.
Jorge Pascual (1).- Estrelló un balón en la madera al principio del partido, pero luego se diluyó.
suplentes
Sergio Ruiz (1).- Sumó en el centro del campo durante los minutos que pudo disputar.
Rodelas (3).- Jugó muy bien por la banda y parece que vuelve a estar en la forma adecuada para exhibir el talento del que dispone.
Trigueros (1).- No desentonó en los minutos, apuntando detalles en la conducción.
Casadesús (1).- Estuvo discreto durante los minutos disputados.
Bouldini (1).- Intentó el remate, pero con poco éxito.
clasificación general
Manu Lama: 37
Fayé: 30
Alemañ: 26
Óscar, Alex Sola, Jorge Pascual y Diallo: 23
Sergio Ruiz y Rubén Alcaraz: 20
Williams, Luca Zidane y Casadesús: 17
Rodelas: 15
Arnaiz: 13
Gagnidze: 12
Astralaga: 11
Pablo Sáenz: 8
Trigueros: 7
Hongla e Iker García: 3
Hormigo y Bouldini: 2
Mario Jiménez: 1