Calificamos a los jugadores del Granada CF uno a uno (Jornada 19ª)

Granada - Publicado el 22 dic 2025, 10:12 - Actualizado 22 dic 2025, 16:44

La puntuación máxima es de 3. No se incluyen los partidos de Copa.

titulares

Astralaga (2).- Realizó intervenciones meritorias, nada pudo hacer en el penalti y facilita la salida de balón al jugar con los pies, al margen de que eso alguna vez ocasione algún susto.

Óscar (2).- Su proceso de adaptación al lateral izquierdo cada vez da mejores frutos.

Williams (2).- Ya es el central de la pasada temporada y esto es una buena noticia para su equipo.

Manu Lama (2).- En la línea acostumbrada, es un defensa certero y que se incorpora al ataque.

Diallo (1).- Algunas imprecisiones y realizó un penalti que le costó dos puntos a su equipo.

Rubén Alcaraz (2).- Firmó un buen primer período y en el segundo exhibió su lucha permanente, incluso situándose en posiciones más adelantadas cuando el equipo lo necesitaba.

Alemañ (1).- Trabajó incansablemente y es un jugador muy dotado para la práctica del fútbol, del que se puede esperar un mejor rendimiento.

Arnaiz (3).- Marcó y pudo aumentar su cuenta goleadora. Se está convirtiendo en un jugador fundamental para el Granada.

Alex Sola (2).- Luchó, condujo con éxito el balón, pero tal vez le falte culminar muchas de sus actuaciones.

Fayé (3).- De nuevo volvió a ofrecer asistencias muy peligrosas. Una acabó en la madera y otra significó el único gol de su equipo.

Jorge Pascual (1).- Estrelló un balón en la madera al principio del partido, pero luego se diluyó.

suplentes

Sergio Ruiz (1).- Sumó en el centro del campo durante los minutos que pudo disputar.

Rodelas (3).- Jugó muy bien por la banda y parece que vuelve a estar en la forma adecuada para exhibir el talento del que dispone.

Trigueros (1).- No desentonó en los minutos, apuntando detalles en la conducción.

Casadesús (1).- Estuvo discreto durante los minutos disputados.

Bouldini (1).- Intentó el remate, pero con poco éxito.

clasificación general

Manu Lama: 37

Fayé: 30

Alemañ: 26

Óscar, Alex Sola, Jorge Pascual y Diallo: 23

Sergio Ruiz y Rubén Alcaraz: 20

Williams, Luca Zidane y Casadesús: 17

Rodelas: 15

Arnaiz: 13

Gagnidze: 12

Astralaga: 11

Pablo Sáenz: 8

Trigueros: 7

Hongla e Iker García: 3

Hormigo y Bouldini: 2

Mario Jiménez: 1