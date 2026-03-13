Susana Suárez, candidata de VOX por Segovia: "No podemos convertirnos en el hospital de África"

En la recta final de la campaña electoral, la cabeza de lista de Vox por Segovia, Susana Suárez, ha presentado a su formación como "la única alternativa" a las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista, a los que acusa de estar "destruyendo" la provincia con un modelo que comparten.

Giro de 180 grados para el campo

Suárez ha criticado con dureza la situación del sector primario, señalando un "ataque brutal al campo español" por parte de la Unión Europea, promovido por PP y PSOE. Según la candidata, el acuerdo de Mercosur será "la puntilla que va a rematar al agricultor", y ha denunciado que estas políticas provocan la falta de relevo generacional, ya que los jóvenes ven que el campo "no sea rentable".

Esto ya es la puntilla que va a rematar al agricultor"

Desde Vox proponen fomentar las zonas rurales con incentivos fiscales, ayudas directas y la mejora de servicios públicos clave como el transporte y la atención médica. El objetivo es revertir la tendencia que, según Suárez, está convirtiendo Castilla y León en "un solar".

Crisis de servicios: sanidad y vivienda

En materia sanitaria, la candidata ha calificado de "reírse en la cara de la gente" la situación del hospital de Segovia, el único de la provincia, criticando las promesas incumplidas de ampliación. También ha señalado la sobrecarga de la atención primaria en las zonas rurales, afirmando que la sanidad "no está bien estructurada", en contra de las declaraciones de la Junta.

Respecto a la crisis de la vivienda, con una subida del 16,5 % en Segovia capital, Suárez lo atribuye al éxodo rural y a la inmigración. Para atajarlo, Vox defiende "ampliar el suelo disponible, bajar masivamente los impuestos y reducir drásticamente la burocracia".

La inmigración y los pactos de gobierno

Suárez ha dedicado una parte importante de su intervención a la inmigración ilegal, rechazando que sea una solución para la despoblación. Afirma que los inmigrantes "están saturando los servicios públicos" y ha vinculado su llegada a un aumento de la criminalidad en Segovia. "España no se puede convertir en el hospital de África", ha declarado, acusando al Gobierno de buscar "sustituir a la población española para que le voten al señor Sánchez".

No podemos convertirnos en el hospital de África"

Finalmente, sobre la posibilidad de reeditar un pacto con el Partido Popular, Suárez ha asegurado que las condiciones de Vox "son las que son" y que se mantendrán "firmes". Ha acusado al PP de no haber cumplido el pacto anterior y de unirse al PSOE en temas como "el reparto de Menas", por lo que considera que son los populares quienes "tienen que explicar" su postura.