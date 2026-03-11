Las 'brigadas de luz' de Jaén: los voluntarios que embellecen la ciudad por amor al arte

El profesor Ernesto Medina ha dedicado sus últimas 'divinas palabras', su esperado espacio radiofónico semanal, a poner en valor una iniciativa ciudadana que le llenó de optimismo: el trabajo de la asociación Quibitan Lucky (Quivitas Lukis). Una historia que, según sus palabras, trata sobre la esperanza, el compromiso, el orgullo y la satisfacción.

Todo comenzó durante una de sus habituales correrías, cuando Medina se encontró en el barrio de San Bartolomé a un grupo de personas blanqueando paredes. Su objetivo era eliminar pintadas y embellecer la ciudad, dedicando su propio tiempo a mejorar Jaén. Eran voluntarios de Quivitas Lukis, también conocidos como las brigadas de luz.

Una labor altruista por Jaén

Para conocer más a fondo su labor, Medina contactó con el presidente de la asociación, Ernesto del Moral Moreno, quien le explicó que son apolíticos y aconfesionales. El nombre, Quivitas Lukis, no es casual, sino que se trata de la traducción latina de un verso del himno de Jaén, toda una declaración de intenciones.

Quizás por lo que más se nos conoce es por los 4 murales que hemos patrocinado" Ernesto Medina

Del Moral detalló con orgullo algunos de sus proyectos más conocidos. "Quizás por lo que más se nos conoce es por los 4 murales que hemos patrocinado: la citada Cariátide en la calle Campanas, un homenaje a Baños junto al colegio de las Carmelitas y el recuerdo de Zavaleta en la plaza del Pocito", explicó. Pero su labor va más allá, ya que "también organizamos acompañamiento a personas mayores y recogida de alimentos por Navidad que entregamos a Cáritas".

Orgullo y una llamada a la acción

En la conversación, Medina percibió el entusiasmo de quien ama Jaén, pero también "ese punto de amargura que nos embarga a los jiennenses cuando no somos capaces de reconocer, admirar y proteger lo que tenemos". Del Moral también quiso destacar el trabajo de otros jiennenses como José Antonio Mesa, autor de un catálogo sobre los patios con encanto del casco antiguo, o Joaquín Cruz.

Esta reflexión fue compartida por su amigo Luis Moreno, quien durante una carrera por los pinos del castillo le comentó que "deberían cobrar por correr por el castillo" para, con lo recaudado y junto a inversión pública, trazar senderos y pasarelas para gozar de nuestros alrededores. La labor de Quivitas Lukis se erige así como un ejemplo de ciudadanos de luz que honran a Jaén y un modelo a seguir.