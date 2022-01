'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media, logrando dejar en la sombra a 'Sálvame'. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Jaime. Orestes se ha convertido en el concursante estrella del momento, dado que es el que más tiempo lleva enfrentándose al Rosco tras la victoria de Sofía. Sin embargo, gran parte de la audiencia asegura que Jaime es el rival que más difícil se lo está poniendo.





Esto se debe a que ambos cuentan con una pasada experiencia en el concurso. Jaime es un viejo conocido del concurso, de su etapa en Telecinco, y se convirtió en uno de los recordados por su gran participación, ya que jugó durante 40 programas y estuvo a punto de llevarse el bote en más de una ocasión. Mientras que Orestes ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco.

Por este motivo, los empates se han convertido en algo habitual, aunque la llegada de Jaime ha provocado que Orestes llegue a estar en la cuerda floja. Por este motivo, Orestes suele verse en la Silla Azul cada día, enfrentándose al riesgo de abandonar definitivamente el concurso. A pesar de ello, su agilidad con las palabras le salva siempre y vuelve a formar equipo al frente del azul.

Ahora, asemejandose a otros concursantes míticos del programa, Orestes y Jaime han logrado batir un récord durante su participación en el concurso.





'Pasapalabra': Orestes y Jaime Conde baten un nuevo récord en su enfrentamiento por el bote

Orestes y Jaime se han cubierto de gloria gracias a su excelente participación en 'Pasapalabra'. El burgalés, de 25 años, se estrenó en Antena 3 el pasado 1 de octubre, justo dos años después de que viera truncado su concurso en Telecinco. Desde entonces, acumula un total de 70 entregas y lleva ya ganados 40.800 euros.

Por su parte, Jaime Conde llegaba el pasado 27 de octubre y suma 52 entregas y ya cuenta en su haber con 37.800 euros. El onubense de 30 años, llegó al programa 18 entregas después que su compañero, sin embargo, en estos momentos la diferencia entre ambos concursantes es de tan solo 3.000 euros, ya que en las últimas semanas ha sido el ganador de la mayor parte de enfrentamientos por lograr el bote.









Esta semana, ambos concursantes van a disfrutar de un descanso debido a la emisión del torneo de maestros del concurso que dirige Roberto Leal. Un receso que llega tras lograr un récord en el programa: superar el medio centenar de enfrentamientos.

Ambos concursantes protagonizaron este pasado viernes su duelo número 52, de modo que ya son oficialmente la quinta pareja más competitiva o que más enfrentamientos ha disputado en la historia del programa.

Si no hay cambios de última hora, Orestes y Jaime retomarán su particular lucha por el jugoso bote (538.000 euros) el próximo 19 de enero. Ese día, Orestes deberá pelear por su permanencia y enfrentarse a 'La silla azul'. Si lo consigue no solo sumará una nueva entrega, sino que estarán todavía más cerca de arrebatar la cuarta plaza a Sofía Álvarez de Eulate y a Marco Antonio.





La pareja, que acumula 55 enfrentamientos, finalizó su etapa en el programa el 27 de septiembre de 2021, día en el que la concursante bilbaína completó correctamente su rosco y se llevó los 466.000 euros que contenía el bote. Desde entonces ningún otro concursante ha logrado acertar las 25 definiciones de la prueba final.





Las parejas más competitivas





Estas son las parejas más competitivas que han pasado por 'Pasapalabra' :

Pablo y Luis: 84 duelos Pablo y Javier Dávila: 76 duelos Orestes y Jero: 75 duelos Sofía y Marco Antonio: 55 duelos Orestes y Jaime: 52 duelos (07/01/2022) Pablo y Nacho Mangut: 50 duelos Orestes y Rafa: 41 Jaime Conde y Antonio Ruiz: 39 Marta Terrasa y Pablo: 30 Rosa Nestal y Fran González: 16

