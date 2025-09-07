David Ferrer, en Tiempo de Juego: "Alcaraz vio que debía mejorar cosas para ganar a Sinner y le veo como favorito"

Carlos Alcaraz disputa este domingo ante Sinner su segunda final del US Open. El tenista murciano tumbó en semifinales a Novak Djokovic en tres sets y el italiano, por su parte, tuvo que sudar un poco más que el español para ganar en cuatro sets a Auger-Aliassime. Es la tercera vez que ambos tenistas se enfrentarán esta temporada en una final de Grand Slam. Alcaraz salió vencedor en la de Roland Garros y Sinner se vengó un mes más tarde en Wimbledon.

EFE Carlos Alcaraz y Jannick Sinner se saludan antes del inicio de la final

En Tiempo de Juego, Luis Munilla entrevistó a David Ferrer, actual capitán de España en la Copa Davis, y el extenista analizó cómo puede ser la final y aprovechó para felicitar a Marcel Granollers por su triunfo en el Abierto de Estados Unidos en dobles. "Carlos llega muy bien y creo que ha sido el Gran Slam donde mejor nivel tenístico ha tenido. Ha tenido pausa, calma y ha sabido jugar en ciertos momentos y no ir tanto al choque", expresó.

Y añadía: "Los grandes jugadores siempre se exigen más para mejorar y son muy ambiciosos, y en ese aspecto Carlos Alcaraz lo es. Aunque en frente tiene a Sinner que también es un grandísimo jugador y entre los dos se retroalimentan. Carlos vio después de Roland Garros que debía mejorar ciertos aspectos para hacerle frente y lo ha conseguido".

Ángel García preguntó a Ferrer sobre la superioridad de Alcaraz y Sinner sobre el resto de tenistas, y el valenciano dijo: "Creo que Nadal, Federer y Djokovic también marcaban la diferencia respecto a nosotros. Hay muy buenos jugadores y es muy difícil comparar eras. Alcaraz y Sinner lo hacen todo muy bien y cuando les ves jugar es una película totalmente diferente a las del resto".

Para finalizar, dejó su pronostico particular: "Será un partido muy duro, pero sin embargo, veo más favorito a Carlos Alcaraz. Antes veía favorito a Sinner, pero con el cambio a pista dura, el favorito es Carlos".