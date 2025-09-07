Sigue en directo Tiempo de Juego este domingo desde las 15:00h con el Turquía - España

La selección española se enfrenta este domingo a Turquía en el estadio Konya Buyuksehir Belediye (20.45 horas), en la segunda jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, un partido clave de cara a lograr el billete para la próxima Copa del Mundo, ya que la salida al país otomano es, a priori, el duelo más complejo de todos los que tendrá que afrontar en el Grupo E.

Sólo es la segunda jornada de la fase de clasificación, pero gran parte de las opciones de que 'la Roja' consiga el liderato del grupo y el pase directo a la Copa del Mundo 2026 pasan por Konya. En la ciudad de la región de Anatolia Centra, ante 40.000 espectadores y un ambiente que se espera bastante hostil, España afrontará el partido de mayor dificultad del Grupo E.

Un duelo al que ambas selecciones llegan en lo más alto de la tabla clasificatoria, después de derrotar a Bulgaria (0-3), en el caso de España, y Georgia (2-3) en el de Turquía. Resultados que elevan aún más la importancia del partido para los de Luis de la Fuente, ya que una derrota comprometería bastante las posibilidades de acabar primera de grupo. Más aun teniendo en cuenta la brevedad de una fase de clasificación entre únicamente cuatro equipos.

Además, Turquía ha sido un particular 'infierno' para España a lo largo de su historia. En territorio otomano, la selección sólo ha conseguido la victoria en uno de los seis partidos que ha disputado. Ocurrió en la última visita, en 2009, también de camino a un Mundial y como vigente campeona de Europa. En aquella ocasión el equipo dirigido por Vicente del Bosque logró una agónica remontada (1-2) con un gol de Abert Riera en el 88'. En los otros cinco duelos, cuatro empates y una derrota.

Sin embargo, la historia reciente de los duelos entre España y Turquía es muy favorable a 'la Roja' en los últimos tiempos con siete partidos consecutivos invicta --cinco victorias y dos empates--. Además, España llega inmerso en la segunda mejor racha de partidos oficiales sin perder de su historia (26), y confirmando ante Bulgaria que su nivel de juego sigue siendo sobresaliente.

Eso sí, la actual Turquía es una selección plagada de talento ofensivo y que ya ha demostró en la última Eurocopa, en la que cayó en cuartos ante Países Bajos, que opta a estar en la élite europea. Un equipo que cuenta con dos de los mejores talentos jóvenes de Europa: Arda Güler y Kenan Yildiz.

El del Real Madrid y el de la Juventus comparten una línea ofensiva de primer nivel que completan Yunus Akgun y el hombre gol del equipo de Vincenzo Montella, Kerem Akturkoglu, que viene de anotar un doblete en Georgia.

En la capacidad de España de dominar el partido desde el centro del campo y anular a Güler, Yildiz y Calhanoglu pasan gran parte de las opciones de España. Será una buena prueba para ver si Pedri se afianza, como ante Bulgaria, en el inicio de la jugada junto a Martin Zubimendi, que apunta a repetir titularidad. Además, un jugador físico como Mikel Merino para combatir el duelo físico que apunta a proponer Turquía.

Además, Luis de la Fuente podría dar entrada en el once titular a Dani Carvajal, que ya contó con minutos en el último tercio del partido ante Bulgaria. El lateral derecho madrileño, que sustituiría a Pedro Porro, volvería a ser de la partida justo un año después de su última vez, ante Suiza en la fase de grupos de la UEFA Nations League. Así, Carvajal volvería a compartir banda derecha con Lamine Yamal y sería el encargado de frenar Yildiz.

Por su parte, el combinado turco apunta a repetir con el mismo once que consiguió la victoria en Tiflis, aunque contará con la baja del sancionado Baris Alper Yimar, expulsado con roja directa ante Georgia.

posibles alineaciones

Turquía: Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali; Yuksek, Calhanoglu; Akgun, Güler, Yildiz; y Akturkoglu.

España: Simón; Carvajal, Huijsen, Le Normand, Cucurella; Zubimendi, Merino; Yamal, Pedri, Williams; y Oyarzabal.

ÁRBITRO: Michael Oliver (ING).

ESTADIO: Konya Buyuksehir Belediye Stadium (Konya).

HORA: 20.45/La 1.