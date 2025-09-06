El Granada consigue el primer punto de la temporada y evita que el Málaga sea líder

Imagen de la celebración de uno de los goles del Granada ante el Málaga

El Málaga, complaciente, y el Granada, valiente, firmaron tablas después de que el cuadro local tuviera dos goles de ventaja que equilibró su rival, que logró puntuar por primera vez en las cuatro jornadas disputadas.

El Málaga, disparado con los dos tantos de Carlos Ruiz Chupete, desperdició una buena ocasión de asaltar el liderato de la categoría. El Granada, que contaba sus partidos por derrotas, arrancó y consiguió un punto.

El encuentro comenzó vivo, alegre, con los dos equipos al ataque, aunque el Granada cambió el sistema y su técnico Jose Rojo Martín Pacheta, situó cinco defensas para cortar la sangría de goles, ocho en contra en las tres jornadas.

El Málaga tenía dificultad para crear, para construir, por el esquema del conjunto granadino, con la zaga y el centro del campo muy poblado. Los malaguistas lo intentaban, sobre todo por la banda izquierda de Joaquín Muñoz.

Los locales iban cogiendo el gusto al partido, el mediocentro Juanpe Jiménez, empezaba a mandar, y un centro de este preciso y medido, habilitó al delantero Carlos Ruiz Chupete, que no estaba en fuera de juego y con la cabeza, viendo adelantado al guardameta Luca Zidane, con un toque sutil inauguró el marcador.

La sangría en la zaga del Granada continuaba y solo pasaron seis minutos para que una jugada de tiralíneas del Málaga entre Joaquín Muñoz, David Larrubia, que metió la cabeza para servirle a Chupete, que solo tuvo que empujar el balón consiguiendo el segundo gol en el minuto 20.

El Granada parecía roto, con muchas carencias, pero no sintió los dos goles y el golpe duro mostrado por el Málaga, que reculó hacia su campo, perdiendo la verticalidad que le había llevado al momento victorioso.

Esto lo aprovechó el conjunto rojiblanco, que en una acción sin aparente peligro tras un centro por la izquierda, el balón quedó suelto dentro del área y Pau Casadesús disparó golpeando en un contrario, lo que descolocó al guardameta Alfonso Herrero, acortando diferencias en el minuto 30.

El enfrentamiento cambió, el Granada volvió a entrar en el encuentro, y el Málaga intentó de nuevo cambiar el ritmo para bajar la presión del rival, aunque bajó la intensidad en la salida del balón y lo estaba pagando.

En el descuento de la primera parte, el extremo izquierdo Souleymane Faye, muy rápido, quebró al lateral derecho y su disparo pegó en el poste derecho, creando muchísima incertidumbre en los malaguistas.

El Granada, con la entrada del delantero Jorge Pascual por el marroquí Mohamed Bouldini, le dio más consistencia al ataque e incluso pudo empatar con un gran remate de cabeza que interceptó Alfonso Herrero.

El conjunto granadino merecía la igualada que llegó por mediación del delantero Pedro Alemañ, que capturó un rechace del guardameta Alfonso Herrero, para empatar en el minuto 51.

La transformación del Málaga para peor fue absoluta, cambiando radicalmente ante un Granada que logró lo más difícil, empatar, y que mostraba su solvencia con presión y desborde.

La situación no cambió en exceso, el Málaga tomó el control del partido, pero sin ideas y demasiado alocado, y el Granada, a la contra buscaba el milagro y el gol del triunfo.

Al final, empate a dos goles, donde el Granada hizo un partido vibrante, en el que mereció incluso hasta ganar, y un Málaga que realizó unos 30 primeros minutos excelentes los tantos, pero bajó la intensidad y su rival lo aprovechó para puntuar por primera vez en el curso.

ficha del partido

Málaga: Alfonso Herrero; Puga (Gabilondo, m.46), Murillo, Montero, Dani Sánchez; Larrubia (Aaron Ochoa, m.78), Izan Merino, Juanpe, Joaquín (Lobete, m.60); Rafa Rodríguez (Dotor, m.60) y Chupete (Eneko Jauregui, m.85).

Granada: Luca; Casadesús (Rodelas, m.82), Manu Lama, Loic Williams, Óscar, Álex Sola (Hormigo, m.72); Pablo Sáenz (José Arnaiz, m.69), Sergio Ruiz (Rubén Alcaraz, m.69), Souleymane Faye; Pedro Alemañ y Mohamed Bouldini (Jorge Pascual, m.46).

Goles: 1-0, M.14: Chupete. 2-0, M.20: Chupete. 2-1, M.30: Pau Casadesús. 2-2, M.51: Pedro Alemañ.

Árbitro: Salvador Lax (Comité Murciano). Expulsó con roja directa al visitante Chirino (m.61). Además, mostró cartulina amarilla a los locales Montero (m.64) y Juanpe (m.68), y al visitante Bouldini (m.45).

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de la Segunda División disputado en el Estadio de La Rosaleda ante 30.000 espectadores.