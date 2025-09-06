Barcia mantiene el invicto del Dépor ante un Sporting que pierde esa condición

Un golazo de Dani Barcia en el minuto 89, después de un espectacular remate tras recoger un rechace en el área visitante, desatascó al Dépor en Riazor, donde el Sporting cedió sus primeros puntos de la temporada.

Al Dépor le costó desarmar a la defensa rojiblanca. Solo Mario Soriano, omnipresente en el ataque de su equipo, aportó claridad al juego del Dépor. ‘El Joker’ es, ahora mismo, el cerebro ofensivo del conjunto de Antonio Hidalgo, que dominó y encerró a su rival en su campo, pero sin generar demasiado peligro.

Todo el fútbol pasa por las botas de Soriano, ya que Yeremay Hernández sigue sin encontrarse cómodo en el sistema del técnico catalán. Y eso que, por momentos, se alejó de la banda para entrar en juego. Pero ni así.

En todo el primer tiempo, el Dépor solo amenazó a Rubén Yáñez con un cabezazo del italiano Samuele Mulattieri, tras un saque de esquina ejecutado desde la banda izquierda, y con un potente disparo cruzado de Escudero que salvó Rubén Yáñez con una espectacular estirada. Ambas en apenas tres minutos.

El Sporting, que pareció conformarse con el empate desde el principio, demostró tener muy bien estudiado a su rival. Asfixió a Patiño para que fuese Diego Villares el que tuviese que generar el juego, consciente de que esa no es su mayor virtud.

La segunda parte ya fue otra historia. Arrancó con un cabezazo al poste de César Gelabert y la rápida respuesta de Yeremay, que también se encontró con la madera. Esa acción despertó a Riazor, que empujó. Y su equipo se activó. A Asier Garitano no le estaba gustando la película y movió ficha nuevamente con la entrada Diego Sánchez por Pablo García -en el descanso Gaspar Campos había sustituido a un desdibujado Guille Rosas-.

Sergio Escudero, con un fuerte tiro desde la frontal, probó a Rubén Yáñez, que privó poco después a Luismi Cruz del 0-1 tras una gran acción individual del exfutbolista del Tenerife. El Dépor merecía el gol, pero fue su rival quien casi lo encuentra tras una pérdida de Patiño en el centro del campo que culminó con un derechazo de Corredera que desvió Parreño con sus dedos.

La única vez que el Dépor consiguió encontrar espacios para armar un contraataque fue sobrepasado el minuto 80. De un córner a favor del Sporting se pasó a una clara ocasión para Soriano, que por centímetros no llegó a rematar el centro de Yeremay.

El deportivismo se retorcía porque el 0-0 ya parecía inamovible. Pero en el último suspiro, el canterano Dani Barcia apareció en escena para regalar a sus aficionados la primera victoria del curso en Riazor, donde el Sporting cedió sus primeros puntos, víctima del golazo del central gallego.

ficha del partido

Deportivo: Germán Parreño; Luismi Cruz (Herrera, min.76), Ximo Navarro (Arnau Comas, min.76), Loureiro, Dani Barcia, Escudero (Quagliata, min.67); Diego Villares, Patiño (Stoichkov, min.67), Mario Soriano; Yeremay y Mulattieri (Zakaria, min.60).

Sporting: Yáñez; Kevin Vázquez, Pablo Vázquez, Lucas Perrin, Pablo García; Corredera, Nacho Martín; Guille Rosas (Gaspar Campos min.46), Gelabert (Smith, min.85), Dubasin; Otero (Queipo, min.84).

Gol: 1-0, m.89: Dani Barcia.

Árbitro: Carlos Muñiz (comité aragonés). Amonesto a Diego Villares (min.38), Yeremay (min.54) y Zakaria (min.65) por parte del Deportivo, y a Otero (min.37) por parte del Sporting.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio municipal de Riazor ante 25.221 espectadores.