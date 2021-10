La oferta de empleo de Mercadona para que los titulados con la ESO puedan conseguir trabajo fácilmente

Si estás pensando en un nuevo empleo o bien tu primer empleo presta atención a esta noticia que te contamos, porque Mercadona ha lanzado una oferta este mes de octubre para sus supermercados en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Actualmente esta compañía valenciana gracias a sus supermercados físicos y online se han convertido en líder en España con más de 1.600 tiendas y más de 5,4 millones de hogares como clientes, a pesar que la gran mayoría de ellos se quejan de la subida de precio de mucho de sus productos. "Ahora cualquier compra que hagas, por mínima que sea, son 40 euros y apenas llevas una bolsa", aseguran muchos clientes.









En esta ocasión se busca contratar personal para las secciones de carnicería, pescadería, cajas, panadería, perfumería, charcutería, limpieza y reposición de sus establecimientos.





TIPOS DE CONTRATOS





La cadena valenciana ofrece a sus nuevos empleados contratos temporales tanto a tiempo completo como de jornada parcial de quince o veinte horas a la semana. En cuanto al salario oscilan entre os 502 y los 669 euros al mes. Para cubrir alguno de estos puestos Mercadona requiere a los candidatos unos estudios mínimos equivalente a la Educación Secundaria Obigatoria (ESO). Si quieres optar al puesto de conductor para reparto será obligatorio contar con el carné de conducir.

Si no tienes experiencia no te preocupes porque no la exigen, pero sí es imprescindible que tentas capacidad de comunicación y que sepas trabajar en equipo, orientación por el servicio y motivación para aprender todo lo necesario.





En la información que hemos encontrato en el portal de acceso libre en internet las últimas vacantes para personal de supermercado en octubre se localizan en La Coruña, Madrid, Toledo, Guadalajara y Barcelona. Además también ha habierto el proceso de selección para informáticos y frigoristas en Valencia y para mozos de almacén en Barcelona.





CÓMO SOLICITAR UN EMPLEO





Para solicitar cualquiera de estas vacantes, los aspirantes deberán darse de alta en la bolsa de empleo de Mercadona y subir su curriculum vitae. Una vez realizado este paso, podrán inscribirse para aquellas ofertas laborales para las que reúnan los requisitos.

El portal online de empleo de Mercadona cuenta con un buscador que permite a los aspirantes filtrar las ofertas de trabajo por ciudades, por tipo de contrato o por disponibilidad horaria.

La empresa requiere que se resida en la provincia para el puesto que se quiere acceder y tener permiso de conducir en el caso de que queramos acceder a un puesto como repartidor o las oficinas centrales. También debes conocer que es la propia empresa la que gestiona sus vacantes a nivel nacional, gestionando los procesos de selección para garantizar la imparcialidad a la hora de contrata al personal.





OTRAS OFERTAS





No es la primera vez que Mercadona lanza una oferta de empleo para sus nuevos supermercados que en los últimos meses están abriendo por toda España o por cubrir alguna demanda concreta como ocurrió a principio de 2021. Con motivo de la situación provocada por la pandemia, y una Semana Santa marcada por las restricciones de movilidad y ante la atípica situación que podía darse en verano, la cadena valenciana lanzó una oferta de 200 empleos para atender a la demanda generada por los clientes.





