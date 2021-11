Jorge Javier Vázquez rompe su silencio sobre el cáncer de Ana Rosa: "Nos vamos a sentir rarísimos"

El pasado 2 de noviembre, la periodista Ana Rosa Quintana copó todas las portadas informativas tras anunciar en su programa de Telecinco que le habían diagnosticado un cáncer de mama, por el que tendría que someterse a un tratamiento que le obligaría a dejar el programa durante una temporada.

Las muestras de cariños entre sus amigos, espectadores y colegas de profesión no dejaron de sucederse tras su anuncio, en el que la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' se mostraba optimista por su recuperación, ya que el carcinoma se detectó a tiempo.

Sin embargo, la última muestra reciente de cariño recibida por la presentadora de Mediaset ha llegado a través de uno de sus compañeros de cadena en formato de carta: Jorge Javier Vázquez.





La emotiva carta de Jorge Javier Vázquez a Ana Rosa: "Lo tuyo es luchar y ganar"





A pesar de las desavenencias entre ambos presentadores en los últimos meses a raíz de la docuserie: "Rocío, Contar la verdad para seguir viva", el presentador de 'Sálvame' ha querido enviar una carta de apoyo a la presentadora en su lucha contra el cáncer de mama.

"A Ana Rosa no le puede pasar nada, lleva tantos años formando parte de nuestra rutina que nos vamos a sentir rarísimos sin verla una temporada" empezaba el catalán en la carta publicada en su columna semanal de la revista 'Lecturas'. "Estaba guapísima, la tía, y se lo puse en un mensaje. No pude evitar emocionarme cuando el realizador dio un plano de la presentadora abandonando el plató".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El presentador de Mediaset ha recordado la forma de vivir que siempre ha mostrado "la reina de las mañanas" a lo largo de su vida. "Siempre he admirado de ella sus ganas de vivir, de disfrutar, de pasárselo bien. Recuerdo que en una entrevista contaba que a veces estaba tomándose algo contemplando una puesta de sol y no podía evitar exclamar: “¡Qué felicidad!” ", recordaba Jorge Javier.

El presentador ha querido mandar un mensaje de ánimo en esta batalla a la que ahora se enfrenta Ana Rosa: "No sé qué te puedo decir que ya no sepas, Ana Rosa. Bueno, sí: que todo esto pase rápido y que vuelvas pronto. Porque lo tuyo, y lo has demostrado con los años, es luchar y ganar".





1997: El año que unió a Ana Rosa y Jorge Javier





La relación entre Jorge Javier y Ana Rosa viene de lejos. En concreto se remonta a 1997 cuando Jorge Javier entró a formar parte del equipo de “Extra Rosa”, un programa de Antena 3 conducido tanto por la estrella de las mañanas de Telecinco como por la periodista Rosa Villacastín. Posteriormente, el periodista continuó su etapa con Ana Rosa tanto en el programa ‘Sabor a ti,’ como de su edición ‘Sabor de Verano’ en temporada de vacaciones.





"Ana Rosa Quintana es una parte importante de mi trayectoria profesional. Hace casi 30 años que la conozco. ¡30 años! Así que en estos momentos no dejo de pensar en ella" explicaba Jorge Javier, quién ha querido recordar a la periodista que durante esta etapa no va a estar sola y aseguraba que "hay tantísima gente que quiere devolverle el amor recibido que va a tener que establecer turnos de visita".

El presentador ha recordado en su carta cómo vivió el éxito junto a Ana Rosa: "Fue en ‘Sabor a ti’ donde Ana Rosa se convirtió en la estrella que es ahora. La recuerdo feliz, disfrutando con su trabajo y muy ilusionada con el que sigue siendo su marido. No la he visto jamás presa de la ira en un plató de televisión."





También te puede interesar: