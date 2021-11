Susanna Griso corta 'Espejo Público' para mandar un mensaje a Ana Rosa Quintana: "Mucha fuerza"

Este martes, Ana Rosa Quintana ha vuelto al plató de Telecinco tras el puente para dar una importante noticia. En las últimas semanas, la presentadora protagonizó varias ausencias en 'El Programa de Ana Rosa'. Esto llamó mucho la atención de los espectadores. Ella se limitó a decir que se encontraba haciendo gestiones o que se iba de puente. Sin embargo, hoy ha querido revelar a sus espectadores el verdadero motivo y ha aprovechado para despedirse de ellos,ya que se alejará de las cámaras durante una temporada.

"Hoy, por primera vez, voy a hablar de mí. La semana pasada, ha sido rara y muy intensa. Me he ido dos veces antes de terminar el programa, he faltado el viernes... Normalmente, excepto vacaciones, no he faltado a mi cita con vosotros, ni si quiera cuando el covid acechaba todas las esquinas y nos confinaban en casa. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí, en volandas, estos 17 años que, creo, que tengo que compartir con todos los que me habéis hecho tan feliz estos años lo más duro que me ha pasado en la vida. y, quizás, lo más importante", comenzaba diciendo Quintana, dejando claro que se encontraba en un complicado momento.

"Hoy, me quiero despedir por una temporada. Espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente, está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de estos compañeros, que también son mi familia. Como Iñaki, como Miguel, como Óscar... Mis compañeros que van a seguir con ustedes", contaba, dejando claro que sufre cáncer de mama.

"Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor. Espero que todo tenga un final feliz y, afortunadamente, la investigación y la medicina ha avanzado muchísimo en el cáncer de mama... Si no tuviese un trabajo tan expuesto y de tanto estrés, probablemente, podría seguir todas las mañanas con vosotros, pero me vais a permitir que, por una vez en la vida, me dedique a mí y a mi familia", declaraba, dejando claro el motivo de su decisión.

"Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado. Como conocen a muchas mujeres valientes. Voy a hacer una vida lo más normal posible, seguiré trabajando detrás de las cámaras, en la productora... Esto es un bache, es una prueba. Vosotros sois también parte de mi familia, así que gracias a todos de corazón por todo lo que me habéis dado hasta ahora y espero que se lo sigáis dando a mis compañeros. Ello sí que son el alma del programa, así que nos vamos pronto. Hasta luego", se despedía la presentadora, asegurando que seguiría tras las cámaras echando una mano a sus compañeros.









Esta noticia ha revolucionado la televisión, dado que es la primera vez que la reina de las mañanas desaparece temporalmente de la pequeña pantalla, siendo, además, un motivo de peso. Por esto mismo, muchos compañeros de profesión se han pronunciado al respecto y no han dudado en mandar mensajes de ánimo a su compañera. Incluso, Susanna Griso, su competencia directa, ha querido mandarla un mensaje desde el plató de 'Espejo Público'.

"Aprovecho, señores", cortaba el programa la presentadora de Antena para, acto seguido, dedicar unas palabras a su compañera y rival de cada mañana, Ana Rosa Quintana. "Desde aquí, quiero enviar un gran abrazo a una compañera, Ana Rosa Quintana, que sabemos que ha dejado temporalmente el programa para tratarse un cáncer de mama", comunicaba Griso.

"Ella misma lo anunciaba esta mañana y quiere centrarse en esa lucha contra el cáncer que, afortunadamente, está localizado. Según ha explicado, no tiene metástasis. Ana Rosa, mucho ánimo, mucha fuerza.. Desde aquí, te deseamos una pronta recuperación", aseguraba Griso, mirando directamente a cámara para mandar un claro mensaje a la popular presentadora de Telecinco, quien sigue manteniendo el liderazgo de las mañanas desde hace años.

El mensaje de @SusannaGriso a Ana Rosa Quintana (@anarosaq) tras anunciar que tiene cáncer y abandona la televisión https://t.co/Rq3jPcm3mb — Espejo Público (@EspejoPublico) November 2, 2021