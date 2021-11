El primer mensaje de Ana Rosa Quintana tras anunciar que padece cáncer: "Hace dos semanas..."

El pasado 2 de noviembre, la periodista Ana Rosa Quintana copó todas las portadas informativas tras anunciar en su programa de Telecinco que le habían diagnosticado un cáncer de mama, por el que tendría que someterse a un tratamiento que le obligaría a dejar el programa durante una temporada.

Las muestras de cariños entre sus amigos, espectadores y colegas de profesión no dejaron de sucederse tras el anuncio realizado en plató por la 'Reina de las mañanas'. Tras informar sobre su enfermedad, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' se mostraba optimista por su recuperación, ya que el carcinoma se detectó a tiempo.

Una semana después, la presentadora ha vuelto a reaparecer este 9 de noviembre, día de la Almudena, a través de su cuenta oficial de Instagram. Lo hacía publicando una fotografía tomada hace apenas dos semanas desde la Biblioteca de Silos, y en la que la periodista reflexionaba, con una frase escueta, sobre cómo pueden cambiarnos la vida en cuestión de unos instantes.

“Biblioteca de Silos hace dos semanas. Lo que cambia la vida en un instante”, se podía leer en el post de la cuenta de Instagram de Ana Rosa Quintana.

A raíz de esta publicación, son muchos los usarios seguidores de la directora del programa de Mediaset los que han deseado todo lo mejor para ella, y su pronto regreso a los platós.

“Todo va a salir bien, fuerza y mucha fe, pronto estará nuevamente al frente de su programa”; “Ánimos Ana Rosa, te esperamos!!”; “Ánimo Ana Rosa... Todo va a ir bien...” o “Te queremos Ana Rosa. Deseando que vuelvas que va a ser muy pronto”, son solo algunos de los mensajes de ánimo que han dejado los seguidores.

Ana Rosa Quintana, optimista

Pese a este contratiempo la presentadora, de 65 años, ha querido subrayar que está bien y que se va a curar. "Quiero recordaros a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión Probablemente podría seguir compartiendo las mañanas con vosotros, pero me vais a permitir que por una vez en la vida me dedique a mí y a mi familia. Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes. Voy a hacer una vida lo más normal posible, detrás de las cámaras, en la productora... Esto es un bache, una prueba. Vosotros sois parte de mi familia. Así que gracias de corazón por todo lo que me habéis dado hasta ahora", expresaba el pasado 2 de noviembre.

El cariñoso mensaje de Carlos Herrera a Ana Rosa Quintana

Carlos Herrera quiso mandar un mensaje de cariño a su amiga Ana Rosa Quintana tras anunciar su enfermedad: "Quiero enviarle desde aquí un fuerte abrazo a mi amiga y colega Ana Rosa Quintana. Acaba de anunciar en su programa que padece cáncer de mama, felizmente sin metástasis y que esto le va a obligar a someterse a una disciplina médica concreta".

"Querida Ana Rosa, como te conozco como si te hubiera parido, hace ya muchos años que somos muy buenos amigos, sé perfectamente cuál es tu fuerza, y la capacidad que tienes para vencer esta y cualquier otra circunstancia, así que desde aquí te envío un beso. Descansa, trabájate y vuelve pronto, que todos te esperamos", le decía el comunicador mejor valorado de la radio española a la 'Reina de las mañanas' en Telecinco.