Una cordobesa en Inglaterra recibe un paquete de la comida que más echa de menos y se emociona: "No lo venden"

Irte de casa siempre es difícil, pero más lo es aun cuando sales deEspaña. Este país es uno en los que se vive bien gracias a que nuestros productos alimenticios son variados y de calidad, sabemos prepararlos de tantas maneras que nuestra cocina es fuente de inspiración. Por eso Carmen echaba tanto de menos lo que esta cordobesa en Inglaterra ha enseñado en TikTok.

???????? Una española que vive en Inglaterra avisa de lo que piensan los ingleses de nosotros cuando hacemos este gesto ?? https://t.co/jMaDVc2UQP — COPE (@COPE) November 28, 2023

España marca por más que uno nazca en el norte o en el sur. Es cierto que existen raíces únicas en cada territorio, pero también es verdad que nuestra manera de ser es común a pesar de que nazcamos en lugares diferentes. Basta con salir de nuestras fronteras y adentrarnos en cualquier país extranjero.

Nuestro hogar, nuestra ciudad o nuestro país siempre, o casi siempre, van a parecernos los mejores, los más acogedores, los más hermosos, donde mejor se vive o se come. Vivimos en un país privilegiado, mundialmente reconocido por nuestra diversidad cultural, la alegría de vivir de nuestras personas o nuestra asombrosa gastronomía.

Los españoles no paramos quietos ni un segundo y disfrutamos saliendo de viaje para conocer nuevos países. A veces por cuestiones laborales, de ocio, por placer o porque te animas a estudiar una temporada en el extranjero. De cualquier forma, todos hemos regresado a España echando de menos muchas cosas.

La comida que más echa de menos

Como la dieta mediterránea no hay nada, una verdad que solo descubres cuando pasas tiempo en el extranjero, donde la comida basura y el exceso de calorías sobrevuelan a tu alrededor. Cuánto echamos de menos el jamón, la tortilla de patata, la paella, cocinar con aceite, el pan e incluso el café.

???#CrónicasPperplejas': “Es divertido ver a un guiri comiéndose las gambas con cuchillo”



??Habla @antonioagredano en @HerreraenCOPE de los viajes al extranjero y de los turistashttps://t.co/71Zz1Rd2vJ — COPE (@COPE) November 22, 2023

Se echa mucho de menos este tipo de productos tan nuestros en el extranjero. Tanto, que la melancolía al volver se hace más soportable conunas lonchasde jamón. O con un buen bocadillo de este manjar, una delicia tan simple que sorprende que no nos la hayan copiado. El caso de esta usuaria de TikTok, nacida en Córdoba, que vive en Inglaterra, lo ejemplifica.

Si vamos a pasar allí un periodo de tiempo medio/largo, puede ser que la morriña se apodere de nosotros y sentimos una nostalgia increíble de nuestro hogar. La tortilla de patatas, las croquetas, la paella, el salmorejo, los platos de cuchara… En España tenemos una cocina tan rica y variada que es fácil echarla en falta.

Existen algunos productos españoles que no son fáciles de encontrar fuera de nuestras fronteras y que tienen un sabor 100% nuestro. La mayoría no están en los supermercados. Por eso, muchas familias apuestan por los envíos para llevar lo mejor de cada casa a esa persona que se encuentra en el extranjero.

"No lo venden"

En cualquier supermercado puedes encontrar carne, fruta, verdura, pasta, pescado… sí que es verdad que no es de la misma calidad que en España, pero no es tan malo. Aun así, hay muchos productos españoles que seguro que echarás de menos y no podrás encontrarlos en supermercados de Inglaterra.

Por eso, la familia de Carmen le dio una alegría a esta joven que está en Reino Unido con productos nacionales que no puede comprar durante su estancia en el extranjero. Esta cordobesa muestra en su publicación de TikTok el paquete de la comida que más echa de menos hasta el punto de emocionarse con lo que va sacando.