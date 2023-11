Una española que vive en Inglaterra avisa de lo que piensan los ingleses de nosotros cuando hacemos este gesto

Muchos españoles deciden poner tierra de por medio por muchas cuestiones: un viaje o una aventura profesional, pueden ser algunas de esas razones para descubrir nuevos países y culturas. La protagonista de esta historia vive en Inglaterra desde hace una década. Es española y, aunque ya lleva un tiempo allí, todavía hay cosas que no comprende del todo.

Ha querido explicar, a través de su cuenta en TikTok, algunos gestos que utilizamos en España, pero que en Reino Unido no entienden.

El primero es el de aplaudir cuando alguien se ríe: "Se quedan como...es algo que yo hacía siempre y se me quedan mirando como diciendo esta chica qué le pasa". Otro que usamos mucho en España es el de "¿lo pillas?" que se suele hacer moviendo el dedo pulgar y el índice de un lado a otro. Pues nada. De este gesto, los ingleses ni idea.

"Tampoco. No entienden lo que significa. Nosotros hacemos esto y ya...pero ellos no". El gesto de irse o de decir "vámonos de aquí", lo mismo. Hasta esta chica va más allá y cree que los ingleses piensan que es un insulto.

Lo de hacer un círculo usando el pulgar y el índice tampoco lo comprenden. "Igual yo creo que se creen que les estás diciendo que tres", reflexiona.

Además, añade que "por lo general me he dado cuenta de que somos mucho más expresivos con nuestro cuerpo y con nuestras manos y ellos aquí no tanto", decía antes de asegurar que nunca hacen el gesto de la victoria, pero al revés. En Reino Unido eso es un insulto.





Estos son algunos de los gestos que pueden dar lugar a malentendidos en Reino Unido. Pero esta joven no los ha reunido todos. Por ejemplo, a quienes tocan el brazo o la espalda a la otra persona mientras hablan puede llegar a incomodar mucho. Esto se debe a que los ingleses no suelen mostrar su afecto en público.

El gesto que se realiza poniendo el dedo índice derecho apuntando a la sien derecha, no está bien visto. Aplaudir como si alguien hiciese algo bueno y de manera muy irónica tiene el significado de desaprobación total.

¿Sabías que la etiqueta 'Made in' fue inventada por los británicos?

Seguimos mirando hacia Reino Unido. Esta vez, hablamos de esa icónica etiqueta, que ya aparece en prácticamente todos los productos del mundo y que nos permite reconocer la procedencia del objeto que adquirimos. El 'Made in' surgía a finales del siglo XIX. Fue concretamente en el año 1887. Y surgió en Inglaterra porque, desde este país, se pretendía 'señalar' el proteccionismo arancelario que se llevaba a cabo en países como Italia o Alemania, lugares donde la restricción a la entrada de productos extranjeros perjudicaba seriamente sus intereses comerciales y económicos.





Los británicos no entendían que los alemanes e italianos restringieran la entrada de productos a sus países y que, en cambio, ellos sí pudiesen exportar todo cuanto quisieran. Por este motivo, desde Reino Unido quisieron lanzar una campaña en la que marcaban todos esos productos que provenían de Italia y Alemania, a la vez que trataban de desprestigiarlos.

Tanto es así que en Reino Unido estaban convencidos de que el hecho de marcar todos los productos italianos y alemanes ayudaría también al consumidor a distinguirlos adecuadamente y no adquirirlos.

Los expertos indican, en numerosas publicaciones que hablan al respecto, que la idea funcionó, pero de manera inversa a lo pretendido por los gobernantes británicos. La fascinación de los consumidores ingleses por las medicinas alemanas o el vino italiano provocaron que viesen incrementadas sus ventas al poder reconocer su procedencia.