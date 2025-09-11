La Junta investiga el hallazgo de varios cadáveres de cigüeñas junto al Guadalquivir en Córdoba

La Junta de Andalucía ha confirmado el hallazgo por parte del Seprona de varios cadáveres de especies de aves, la mayoría de ellas cigüeñas, en una zona cercana al río Guadalquivir a su paso por Córdoba. Varios agentes de Medio Ambiente y técnicos de Amaya se han desplazado hasta la capital cordobesa y los cadáveres serán enviados al centro de análisis de Málaga. Se espera que en cinco o seis días se obtengan resultados de esos análisis.

se pide que no cunda la alarma

De momento no hay ninguna certeza sobre si los fallecimientos de estas aves son consecuencia de la gripe aviar. Desde la Junta se quiere enfatizar que no debe cundir ningún tipo de alarma y que tanto los parques como las zonas cercanas al río son seguras para realizar cualquier tipo de actividad física.

El protocolo, que todavía no se ha activado en Córdoba atendiendo a que todavía se desconoce la causa del fallecimiento de las aves, implicaría el cierre de la zona donde se han encontrado los cadáveres