Tremendo susto en el Coliseum tras un choque de cabezas entre Diego Rico y Nacho Vidal

Nacho Vidal, defensa del Oviedo, fue sustituido durante el partido ante el Getafe tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza tras chocar contra Diego Rico. El central del conjunto asturiano sufrió un impacto en el minuto ocho cuando disputó un balón aéreo con el lateral zurdo del Getafe. Intentó levantarse, pero cayó desplomado y se le tuvo que colocar un collarín.

Los dos chocaron cabeza con cabeza y tras ser atendido por los servicios médicos durante cinco minutos fue sustituido por Lucas Ahijado. Salió del terreno de juego en camilla, consciente y aplaudido por todo el público presente en el Coliseum. Ha sido trasladado en ambulancia a un hospital y en una primera exploración se le ha diagnosticado un fuerte traumatismo craneal y está a la espera de más pruebas.