Alfredo Relaño destaca una de las grandes virtudes de Kylian Mbappé al compararlo con Lamine Yamal: "Muy contundente"

El Real Madrid visitaba a la Real Sociedad en la cuarta jornada de Primera División y lo hacía con el objetivo de lograr el pleno de victorias. Algo que los pupilos de Xabi Alonso consiguieron con mucho sufrimiento tras ir ganando 0-2 a la conclusión de los primeros 45 minutos.

EFE Mbappé celebra el gol, en el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid

EL REAL MADRID SABE SUFRIR CON UNO MENOS

El conjunto blanco saltó al terreno de juego buscando desde el inicio los tres puntos. Consiguió adelantarse en el marcador en el minuto 2; sin embargo, el tanto de Arda Güler no subió al electrónico porque el futbolista del Madrid se encontraba en fuera de juego.

El partido era un correcalles y ninguno de los dos equipos lograba hacerse con el dominio. Y en el minuto 12, una gran cabalgada de Kylian Mbappé sirvió a los blancos para poner el 1-0 en el marcador.

Superada la media hora del partido, Huijsen fue expulsado. El central del Real Madrid agarró a Oyarzabal que ya encaraba la portería de Courtois y Gil Manzano no dudó en mostrarle la cartulina roja. Los pupilos de Xabi Alonso protestaron la decisión, pero el colegiado se mostró firme en su decisión.

captura de pantalla Agarrón de Huijsen a Ayarzabal

El choque se complicó para el Madrid. Pero antes del descanso, Arda Güler marcó el 0-2 tras una gran acción individual de Mbappé. Tras el descanso, la Real Sociedad saltó al terreno de juego buscando el empate y en el minuto 56 Oyzarzabal recortaba diferencias con un lanzamiento de penalti tras una mano de Carvajal.

Tras el tanto, tanto Sergio Francisco como Xabi Alonso movieron el banquillo. El entrenador de la Real Sociedad lo hizo buscando igualar el marcador y el del Madrid dio el cerrojazo para amarrar un triunfo que se había complicado con la expulsión de Huijsen.

la gran virtud de mabppé

Paco González elogió a Kylian Mbappé tras el 0-2 del Real Madrid en San Sebastián. El atacante francés participó en los dos goles del conjunto blanco, marcando el primero y asistiendo en el segundo. Y el director de Tiempo de Juego aseguró que "ahora mismo" es el mejor del mundo.

Alamy Stock Photo Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido de semifinales de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el París Saint-Germain y el Real Madrid.

"En partidos así piensas que Mbappé es el mejor del mundo. Es verdad que, a lo mejor, Lamine Yamal tiene otro mes excelente y es el mejor. No hablo del Balón de Oro, pero en partidos así, no hay nadie como Mbappé", afirmaba Paco González.

Manolo Lama, por su parte, decía: "Creo que hay que diferenciar entre los dos. Lamine es el más bonito de ver y Mbappé, ahora mismo, es el mejor jugador del mundo".

Y esas diferencias a las que se refería el narrador, las señaló Alfredo Relaño haciendo una pequeña comparación entre ambos futbolistas. "Lamine es más brujo, hace más cosas maravillosas. Mbappé es muy contundente, pero hay cosas que Lamine tiene y él no como esos pases con el exterior", señaló el nuevo comentarista de Tiempo de Juego.

Aunque el debate lo cerró Paco González, que discrepaba explicando que Mbappé también "es muy bonito de ver". "Es muy elegante, tiene mucha velocidad, su cambio de ritmo marca la diferencia...", aseveró el director de Tiempo de Juego.

