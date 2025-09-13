España, al borde del abismo en su clasificación a las finales de la Copa Davis

El danés Elmer Moller, con una magnífica remontada ante el mallorquín Jaume Munar (6-2, 1-6 y 4-6), colocó este sábado a Dinamarca con 2-0 en la eliminatoria ante España, a una sola victoria de conseguir un billete para las finales de la Copa Davis de noviembre en Bolonia, de donde se aleja el equipo español que se quedó sin margen de error.

El equipo capitaneado por David Ferrer está obligado a ganar tres partidos consecutivos el domingo en la tierra del Club Puente Romano de Marbella tras encajar sendas derrotas en esta primera jornada, primero de Pablo Carreño ante Holger Rune (5-7 y 3-6) y, posteriormente, la de Munar frente a Moller.

España buscará la épica en una última jornada que comenzará con el partido de dobles, en el que Jaume Munar y Pedro Martínez jugarán contra August Holmgren y Johannes Ingildsen desde las 11.30 horas.

En el segundo encuentro de esta eliminatoria de la segunda ronda de clasificación para la fase final de la Copa Davis, Munar empezó con algunas trabas, mostró una versión excelente a poco que cogió ritmo y confianza y, contra todo pronóstico, se desinfló a partir del segundo set contra un Moller que jugó más directo y se sintió más cómodo en la presión.

España pasó del 0-2 al 3-2 con la garra de Munar, celebrando cada punto y nutriéndose de la condición de local de un equipo español muy arropado en Marbella. Este cambio de protagonismo sería una constante en un duelo alocado, con varios partidos dentro del mismo.

Munar conocía la casa. Ya sabía lo que es ganar en la tierra batida marbellí, donde conquistó el ATP Challenger de 2022 y fue finalista el año anterior en el ATP 250, cuando venció entonces a un jovencísimo Carlos Alcaraz en semifinales, pero perdió ante Pablo Carreño, su compañero actual en el equipo de la Davis.

El mallorquín, a sus 28 años, había encontrado en este 2025 su versión tenística más integral, más técnica y acompañada de un entusiasmo que contagia en este tipo de eliminatorias de selección, pero no gestionó bien este sábado su condición de primer espada.

Tras alcanzar el 3-2 en un suspiro, Munar se vio con este impulso y enseguida supo que el set era suyo. Rompió el saque del danés una vez más y siguió siendo un rodillo hasta apretar el puño y celebrar que la primera manga llevaría su firma (6-2).

“Soy el típico jugador que se crece en Copa Davis”, dijo Moller en la previa, una frase que cobró sentido a partir del segundo set. Se vino arriba el tenista nacido en Aarhus, absolutamente arrollador. Cuando Munar quiso levantarse del revuelco, el marcador ya lucía un contundente 0-4.

El balear rompió el saque, se colocó 1-4 y amagó con remendar la situación, pero el estado de ánimo de su rival hizo que el partido se complicase. Moller hizo rotura y, al saque, estuvo intratable: juego en blanco, 1-6 y al set decisivo.

El impulso ganador que cogió Moller era totalmente contrario a lo que desprendía Munar, que pronto se encontró perdiendo por 0-1 y 15-40 en el segundo juego, con saque en contra. Ahora sí, le tocaba a él remontar.

Lo hizo (2-1), pero Elmer Moller es rocoso y volvía a liderar con personalidad a través de una potente derecha, con golpes de altísimo nivel. Munar se permitió seguir soñando y convirtió el 2-3 en un 4-3, pero ahí se quedó su acierto.

Y es que el tenista danés, de semblante frío y juego sobrio, desplegó varios derechazos para escalar hasta el 6-4 y poner la eliminatoria a un paso de que Dinamarca logre la clasificación para las finales de Bolonia 2025.