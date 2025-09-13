El Deportivo endosa una 'manita' al Mirandés y sigue invicto

Los jugadores del Deportivo celebran uno de los cinco goles contra el Mirandés

El Deportivo de la Coruña ha fulminado al Mirandés a domicilio con una contundencia goleadora que dispara las expectativas y las ambiciones gallegas y alimenta las dudas del cuadro local que jugó, provisionalmente, en el estadio vitoriano de Mendizorroza.

El gran protagonista ha sido Eddahchouri que en apenas dieciséis minutos ha firmado un triplete que, unido al doblete de Luismi Cruz, han frenado en seco la progresión del Mirandés que la pasada jornada había goleado a domicilio al Albacete.

El Mirandés, pese al intento de reacción con el gol de Bauzà, terminó desbordado por la eficacia ofensiva de un Dépor que se mostró intratable y sigue sin ganar como local.

FICHA DEL PARTIDO:

1- Mirandés: Nikic, Hugo Novoa, Juan Gutiérrez, Sergio Postigo, Iker Córdoba, Medrano (Petit min 67), Ismael Barea (Marino min 46), Bauzà (Alex Cardero min 77), Thiago Helguera (Pablo López min 46), Carlos Fernández e Iker Varela (El Jebari min 58).

5- Deportivo de la Coruña: Parreño, David Mella (Patiño min 66), Ximo Navarro, Loureiro, Dani Barcia, Quagliata (Escudero min 66), Luismi Cruz (Lucas Nouri min 82), Diego Villares, Mario Soriano, Mulattieri (Stoichkov min 70) y Yeremay (Eddahchouri min 70).

Goles: 0-1 m.14: Luismi Cruz. 0-2 m.38: Luismi Cruz. 1-2 m.68: Bauzà. 1-3 m.72: Eddahchouri. 1-4 m.79: Eddahchouri. 1-5 m.88: Eddahchouri.

Árbitro: Luis Bestard Servera (comité balear). Amonestó por los locales a Juan Gutiérrez (min 29), Bauzà (min 77) y por los visitantes a Ximo Navarro (min 46), Quagliata (min 53), Escudero (min 73)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 5 de la Liga Hypermotion celebrado en el Estadio Mendizorroza, en Vitoria, ante 3.684 espectadores.