La dura crítica de un miembro del Getafe por los horarios: "Seis atendidos por un golpe de calor"

El Getafe está de dulce. En tan solo cuatro partido han conseguido sumar nueve puntos. Los últimos contra el Oviedo en un un choque embarullado y excesivamente táctico, que terminó con una victoria (2-0) cimentada en los exquisitos lanzamientos de falta de Luis Milla, que sirvió en bandeja a Mario Martín y a Borja Mayoral los tantos de la victoria de su equipo.

Un 2-0 a favor para el Getafe es casi una ventaja inabordable para casi cualquier rival. Aunque el Oviedo agitó el banquillo con la entrada de Santi Cazorla, Santiago Colombatto y Fede Viñas -terminaría expulsado-para la última media hora, no cambió nada.

Pero no todo fueron alegrías durante el partido. El responsable de marketing del Getafe criticó los horarios en los que se están jugando estos partidos. "Creo que todos tendríamos que hacer una reflexión profunda de los horarios. Hoy se han atendido a seis personas por un golpe de calor. Quizá en Septiembre, con temperaturas de más de 30 grados, poner un partido a las 14h no es la mejor opción para los aficionados y para los profesionales".