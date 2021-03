Juan y Medio confiesa su opinión sobre las discotecas: "Me ha llamado la atención"

Juan y Medio dejó a las claras ayer su particular visión sobre las discotecas en el programa de Canal Sur Televisión 'La tarde aquí y ahora', que presenta junto a la malagueña Eva Ruíz.

Las redes sociales se hicieron eco de una respuesta a una invitada al programa en la que el presentador tiró de ironía. María Luisa -que así se llamaba la invitaba y que buscaba un compañero- alardeaba de no haber ido nunca a una discoteca y que no recordaba haber ido nunca a una fiesta y que nunca había tenido la sensación de haberse perdido nada. Juan y Medio empatizó con María Luisa y replicó que a él tampoco le han dicho nada nunca las discotecas porque “si no fumas, no bebes y no bailas... Quedarte afónico para pedir un refresco siempre me ha parecido un poco atraso”. Además, el comunicador almeriense tiró de socarronería para recordar que “solían ser sitios donde aparcabas fácil, entrabas sin hacer cola y estaban todos los servicios limpios”.

“El #zasca de #juanymedio a las discotecas ... y no va mal encaminado @Evaruizcanalsur @LATARDE_RTVA . Se ha olvidado de la señora que te daba el rollo de papel, jajajaa”, escribió el usuario de twitter TVMaspi. Juan y Medio es uno de los rostros más populares y queridos de la televisión. Principalmente conocido por su presentación en 'Punto y Medio', 'Menuda noche' o 'La tarde aquí y ahora', se ha convertido en la imagen de Canal Sur y de la 'Gala Inocente, Inocente', dado que lleva poniéndose al frente de esta desde 1997, gracias a que fue contratado en 1992 como gancho, pero su naturalidad gustó tanto que le pusieron a presentar años después.

El #zasca de #juanymedio a las discotecas ... y no va mal encaminado @Evaruizcanalsur@LATARDE_RTVA . Se ha olvidado de la señora que te daba el rollo de papel �� jajaja �� pic.twitter.com/DkjPDHRVrO — TVMASPI (@sebas_maspons) March 29, 2021

EVA RUIZ, PLETÓRICA

La copresentadora del espacio, Eva Ruiz, compartió ayer mismo su alegría por trabajar en la televisión con un mensaje en twitter en el que decía: "Celebra tus propias victorias, porque nadie más entenderá, lo que te costó alcanzarlas". La andaluza está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. Fue la encargada de despedir 2020 retransmitiendo las campanadas junto a Modesto Barragán. La malagueña se ha ido ganando poco a poco su propio hueco en la televisión regional y más allá de las tardes ha probado suerte en solitario al frente de otros concursos como 'Original y Copla' o 'Gente con arte' y por último 'Esta es tu noche'.

