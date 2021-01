Un invitado interrumpe a Juan y Medio en plena entrevista: "Aguanta, ahora te recogen"

El entretenimiento está asegurado cuando Juan y Medio y Eva Ruiz se ponen al frente de 'La tarde aquí y ahora' en Canal Sur. Cada día pasan por el programa muchos invitados y colaboradores, por lo que son muchas las anécdotas, las historias de cada uno o las bromas y confesiones del propio Juan y Medio que hacen las delicias de la audiencia de la televisión pública andaluza.

En esta ocasión el protagonista fue un animal, concretamente un canario, que se puso a silbar cuando una invitada entraba desde su casa mediante videollamada, lo que provocó las bromas y las risas de los presentadores y del público.

LOS NERVIOS DE PEPI Y EL SILBIDO DEL CANARIO

En un momento del programa, Juan y Medio y Eva Ruiz dieron paso a una videollamada con Pepi, una ciudadana de 68 años que vive en Fernán Nuñez, municipio de Córdoba. Los presentadores saludaron a la invitada, que admitió que no estaba muy tranquila por el momento. “Estoy muy nerviosa porque no me apañaba con la tablet y estaba nerviosa por si no podía enchufarla o no se cómo va. Pero bueno, ya está todo controlado”, cuenta Pepi.

Justo en ese momento en el que la invitada decía tener la situación ya controlada se empezó a escuchar de fondo el fuerte e ininterrumpido silbido de un pájaro. La cara de Juan y Medio era un poema en ese momento intentado averiguar que pasaba. “Perdona es mi canario, tengo que sacarlo de aquí”, admite entre risas Pepi.

LA REACCIÓN DE JUAN Y MEDIO

Juan y Medio y Eva Ruiz se miraban extrañados hasta que Pepi admitía que era su canario el que estaba haciendo ese ruido. Tras la confesión de Pepi, Juan y Medio se preguntaba lo siguiente: "¿Pero quién es?, ¿Es Cuqui? Es como la mochila de Ana Ruiz, que es muy cuqui”, se cuestionaba ante las risas de Eva Ruiz.

Tras un buen rato de risas y mientras el canario seguía silbando, el popular presentador de Canal Sur le preguntaba a Pepi si es cierto que a veces habla con el canario. “Sí, cada día cuando bajo las persianas hablo con él y me contesta”, explica.

Por último, Juan y Medio le dijo a la invitada que no se preocupara porque “ahora te recogen unos señores de blanco con unas camisas que no se acaban las mangas”, lo que provocó las risas de Pepi y de todos los colaboradores.