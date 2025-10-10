Europa, Nástic y Sabadell buscan mantenerse en la parte alta

La séptima jornada del campeonato de liga de Primera RFEF arranca de manera ilusionante para los tres equipos catalanes que militan en la categoría. Una triple combinación de buenos resultados podría dar como consecuencia un hecho de difícil precedente en la categoría de bronce del fútbol español como es que los tres equipos de la territorial catalana ocuparan plaza de promoción de ascenso o incluso la de ascenso directo.

El campeopnato ha comenzado de manera muy igualada sin un equipo que marque de manera clara el paso al resto de competidores con un liderato firme. Una mirada a la clasificación nos deja la primera lectura de nueve equipos, prácticamente la mitad del grupo, metidos en una estrecha horquilla de dos puntos. El C. E. Europa es segundo con once puntos, los mismos que el líder At. Madrileño, mientras que el Nástic y el Sabadell son quinto y sexto respectivamente con diez puntos.

El equipo espapulado será,de los catalanes, el primero en saltar al terreno de juego. Los de Aday Benítez se desplazan a un campo con solera como El Mirador para enfrentarse al Algeciras. Los algecireños están en el centro de la tabla. Julián Mahicas, expulsado con roja directa en la jornada anterior ante el Marbella será la única baja con la que cuente el equipo de Gracia que confiará una vez mas en el olfato goleador de Jordi Cano. El atacante de los hermanos Cano suma hasta la fecha cuatro goles, dos de ellos desde el punto de penalti.

El mediodía del domingo doce es la hora marcada para el pitido inicial del Sabadell – Teruel en la Nova Creu Alta. Un solo punto separa en la clasificación a vallesanos y turolenses. Los aragoneses llegarán a Sabadell avalados por las dos victorias consecutivas que adornan una racha de cuatro encuentros en los que no han conocido la derrota. Pero si de algo sabe el Sabadell en este regreso a la Primera RFEF es de resistencia. Los cuatro empates y cero derrotas que lucen en la tabla son la consecuencia de no haber perdido lo que no han podido ganar. Especial mención merecerá en este aspecto el guardameta Diego Fuoli.

Ya en la tarde del domingo el Nástic de Tarragona cerrará la participación catalana recibiendo en el Nou Estadi Costa Daurada al Alcorcón. Con un Jaume Jardí especialmente inspirado en este arranque de la temporada el equipo de Luis Cesar Sampedro es otro de los que ha conseguido firmar un seis de seis en las dos ultimas jornadas. Tras la estela de Jardí, destacan los cuatro goles de Cédric. Tras un arranque con luces y sombras el equipo tarraconense comienza a adquirir el aspecto de candidato al ascenso, tal y como se diseñó a principio de temporada.