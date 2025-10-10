Javier Gutiérrez desvela en COPE Avilés que volverá pronto a Asturias: "Empiezo a rodar en Avilés la semana que viene. No puedo decir mucho..."

Es uno de los nombres más consolidados en la escena del cine español. Y de la televisión. Y del teatro. Comedia, drama, histórica... Ha pasado por todos los formatos y géneros. Javier Gutiérrez es uno de los pocos actores que tiene dos premios Goya, por ‘La Isla Mínima’ y por ‘El Autor’ y ha sido uno de los nombres propios del año durante su paso por Avilés. Ha recibido el galardón honorífico del ‘Avilés Acción’, que con premios como este, sigue consolidándose y creciendo en el panorama nacional. Además, Gutiérrez anuncia en COPE Avilés que volverá pronto a la ciudad: “Voy a rodar en Avilés próximamente. Empiezo a rodar la semana que viene. La productora lo lleva muy en secreto y no puedo decir mucho, pero se va a rodar entre Avilés y Oviedo”. Más allá de ese rodaje, también pasará pronto por el Palacio Valdés con la obra ‘Los Yugoslavos’ el próximo 8 de noviembre.

El actor atendió a COPE Avilés durante su estancia en la ciudad y desveló que volverá próximamente para rodar esa película de la que no puede dar muchas más pistas: “Se va a ver un Avilés que no va a sorprender a los que conozcan la ciudad, pero que sí va a ofrecer un retrato muy interesante. España es un plató en sí mismo. Asturias es un lugar muy privilegiado en ese sentido”.

EFE El actor Javier Gutiérrez, protagonista en Avilés en la recta final de año

encuentro en el 'avilés acción'

La visita de estos días se corresponde con el encuentro con el público mantenido en el marco del ‘Avilés Acción’, un certamen que siembra semillas, como reconoce el propio Gutiérrez: “Un festival de cortos que es el germen de películas que van a llegar en los próximos años y en el que se están fogueando los directores del futuro. Que le reconozcan a uno un festival como este le llena a de orgullo. Entiendo que voy por la buena senda”.

EFE Javier Gutiérrez en el momento de recoger el galardón honorífico del 'Avilés Acción'

elogios al teatro palacio valdés

El 8 de noviembre estará en Avilés, con la obra ‘Los Yugoslavos’, en el Teatro Palacio Valdés, del que habla maravillas: “Cuando uno intenta estrenar un espectáculo siempre busca un lugar apropiado. Suelen las compañías ser residentes, venir la semana previa a terminar de finiquitar los detalles del espectáculo. Y Avilés es una de las ciudades y espacios más demandados en ese sentido. Hay muy buen paladar en el público avilesino. Y figuras importantes como Antonio Ripoll”.

El actor Javier Gutiérrez en una alfombra roja

Y es que, acostumbrado a trabajar en todos los formatos... Se nota que por el teatro tiene predilección especial: “El teatro me apetece siempre. El contacto con el público siempre es muy nutritivo y enriquecedor. Espero que me quede mucho por hacer. Lo bueno de este oficio es que a la vuelta de la esquina te sorprenden con papeles que no te habías ni imaginado. Hay algo que no hago y que me gustaría y es escribir. Valoro mucho la escritura y hay guiones maravillosos con personajes que uno está intentando que le lleguen. Me dejo sorprender y unas veces son trabajos que gozan de la visibilidad y del favor del público y otros no tanto”.

defensa del trabajo de actor

El actor destaca por hablar claro, como lo hace en el caso del estado de su profesión: “No me gusta llorar, pero hay estudios que cifran en el 92% el porcentaje de actores que no pueden vivir dignamente de su oficio. Y son gente muy preparada y con mucha experiencia. Es un oficio muy hermoso cuando tienes la oportunidad de trabajar, pero también muy cruel por otro lado, porque hay muchísimos compañeros esperando en línea de salida”.