El Granada CF recibe con un portero del filial a la U.D. Las Palmas y el extraño caso del concurso de Los Cármenes

Iker García, portero que hoy defenderá la meta del Granada, es uno de los principales protagonistas del partido que este viernes (21 h.) disputa el equipo rojiblanco en el Nuevo Los Cármenes ante Las Palmas. La convocatoria internacional de los porteros del primer equipo, Astralaga (sub 21) y Luca Zidane (Argelia), han obligado a recurrir al guardameta del Recreativo. No son los únicos internacionales del club granadinista. Hongla está con Camerún, Rodelas con la sub 21, Carlos Guirado, guardameta del Juvenil con la sub 13, y Joel del Recreativo con Guinea Ecuatorial.

Un portero de Valencia

El guardameta que hoy formará como titular en el Granada tiene 19 años. Llegó el año pasado al equipo Juvenil, procedente del Alzira de Valencia, donde nació y comenzó su carrera deportiva. Tiene buen manejo del balón con los pies y, pese a no tener una estatura muy elevada, va bien por alto. Su alineación será, a priori, la única novedad que presente su equipo, puesto que Pacheta no es partidario de incluir más cambios que los imprescindibles, cuando el equipo ofrece un buen rendimiento. Por tanto, el once más probable del equipo rojiblanco será el integrado por Iker; Casadeús, Óscar, Manu Lama, Diallo; Sergio Ruiz, Rubén Alcaraz, Alemañ; Faye, Alex Sola y Jorge Pascual.

El Granada ha sumado dos victorias consecutivas en los últimos partidos. Su juego ha mejorado debido a la adaptación de los nuevos jugadores, como es el caso de Alex Sola y Fayé, y la incorporación del veterano Rubén Alcaraz, que le ha dado mayor solvencia al centro del campo. Además, ha corregido muchos de los errores que tuvo en defensa al inicio de la campaña.

Ale es el delantero más peligroso de Las Palmas

Las Palmas llega a Granada con seis bajas: Cedeño, Sandro, Jesé, Mika Mármol y Lukovic. Solo el primero se ausenta por internacionalidad y disponía de muchos minutos. El resto o están sancionados o lesionados. El esquema habitual de Luis García es un 4-2-3-1. El once más probable del equipo canario será el compuesto por Horkas, Viti, Barcia, Suárez, Clemente, Amatucci, Loiodice; Fuster, Gil, Recoba y Ale. Atención a este último, un delantero de 22 años que ya ha marcado tres goles esta temporada, y a Barcia, exjugador del Granada que es uno de sus baluartes en defensa.

Copa del Rey

Ya se conocen las fechas y los horarios del Maracena y el Granada para la primera ronda de la Copa del Rey. Ambos jugarán el martes 28 de octubre (20 h.). El Granada se medirá a la Roda de Villarreal, en la Ciudad Deportiva de Villarreal, y el Maracena recibirá al Valencia, presumiblemente en la Ciudad Deportiva de Maracena.

El pliego para la concesión del Nuevo Los Cármenes

Todo hace indicar que el Granada acudió al concurso para la concesión del Nuevo Estadio de Los Cármenes de cara a los próximos años fuera de plazo. De hecho, ha quedado desierte. El club ha hecho público su intención de presentarse a una nueva cita, pero habrá que conocer si esto puede significar un retraso en las obras que se iban a realizar en la instalación deportiva.

El comunicado del Granada es el siguiente:

"Tras haber haber sido declarado como desierto el concurso para la concesión del Estadio Nuevo Los Cármenes este viernes, 10 de octubre de 2025, el Granada Club de Fútbol desea manifestar, para el conocimiento de sus abonados y simpatizantes, la intención de acudir al nuevo concurso público que a tal efecto se ha establecido bajo las mismas condiciones, con idéntico proyecto y presupuesto.

Las necesidades de mejora que demanda el Estadio requieren de un marco jurídico que las regule con las garantías necesarias.

El compromiso de la institución y de las administraciones públicas continúa siendo firme en el objetivo de consolidar unas infraestructuras óptimas al servicio del granadinismo y de la ciudad de Granada".