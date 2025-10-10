Pablo Vázquez: "Estoy sufriendo mucho, las últimas dos derrotas han sido muy duras"

El Sporting continúa preparando el trascendental partido del domingo (16:15 horas, El Molinón) ante el Racing de Santander. Será el debut de Borja Jiménez al frente del equipo rojiblanco y esta mañana, Pablo Vázquez ha comparecido en la sala de prensa de Mareo.

Destitución de Garitano: Son situaciones muy desagradables en este mundo y por desgracia, nos ha toca vivirla a nosotros. Desde la derrota en Castellón, la sensación era muy mala. A Asier hay que agradecerle su dedicación y su trabajo. Solo nos queda seguir. Personalmente estoy muy afectado porque la situación no está siendo buena, estoy sufriendo mucho.

Borja Jiménez. Nos ha dicho que sabe el equipo que hay. Venimos siendo un equipo bastante reconocible por momentos y él no quería hacer ninguna revolución. Esta semana, cosas concretas y puntuales. Conoce la categoría, ha venido con mucha alegría, es una persona que transmite. Estamos intentando acogernos a su idea rápido, ya te digo, pocos cambios.

Esos matices de Borja. Su idea tira más por un equipo alto, atrevido, valiente, que vaya a buscar al rival. Específicamente hemos trabajado en la defensa cosas que él quiere. Hemos tenido 3 días para trabajar en bloque y ya iremos trabajando por líneas, los de atrás tenemos muchos deberes. Para lo poco que nos llegan, nos están penalizando mucho y hay que mirar el porqué.

Cambio tan radical de dinámica en un mes. En estas cinco derrotas, creo que ha habido dos fases. En las tres primeras, el equipo estuvo bien y se perdieron por detalles. Son entendibles. Pero estas últimas dos han sido muy duras, y ahí es donde el equipo ha dado un paso atrás. Estamos intentando tocar la tecla para volver a ser un equipo reconocible.

Si el equipo es mejor de lo que ha demostrado este último mes. La clasificación, de momento, tiene poco que decir. Pero estos últimos partidos no hemos estado a nuestro nivel. Salvando estos dos partidos, igual me matan, pero hay que ser positivos porque el equipo ha demostrado motivos para creer. Estamos a tiempo. Espero que estos malos momentos nos sirvan para aprender y ser un gran equipo.

Partido del domingo. Cuando te llega un rival de lo mejor de la categoría estás más alerta. Con Asier teníamos algunas cosas que mejorar, como los centros laterales. Tengo la sensación de que nos han llegado poco y nos han hecho muchísimo daño. Ahora con Borja estamos comprometidos para mejorar.

Racing. Les pones una venda en los ojos a los once y juegan igual de bien. Es un equipo que se conoce de sobra, con muchísima movilidad, los jugadores que llegan se adaptan muy bien. Te permite muy poco y te obliga a estar alerta. Debemos tomarnos este partido para demostrar que somos un gran equipo como ellos.

Si Garitano se pudo despedir. Sí, sí. Y fueron momentos tristes. Se despidió el lunes con nosotros y deja aquí una huella enorme. Por desgracia, en el deporte los resultados mandan y tenemos que asumir que ellos han perdido su trabajo. Se van grandes personas.