El feo de Pablo Motos a Sergio Dalma durante su entrevista en El Hormiguero que no ha gustado a sus fans

En El Hormiguero, programa de Antena 3 que presenta Pablo Motos, el invitado estrella del miércoles era Sergio Dalma… pero terminó siéndolo el propio Pablo Motos. El comunicador decidió improvisar en mitad de la entrevista por el cantante catalán y dio paso a la sección de Jorge Salvador., en la que recordaron momentos curiosos del programa. Motos dijo a su colaborador: “Tienes una sección preparada para otro día, pero la podemos hacer hoy”, a lo que Salvador respondió que la tenía lista desde hacía dos meses.

Tras 30 años, el público sigue emocionándose con "Bailar pegados" �� #DalmaEHpic.twitter.com/WoaIASUcBV — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 14, 2021

Incluso al propio Salvador no le terminó de convencer la decisión de Motos y, en talante distendido, afirmó que: “No solo no me ha subido, sino que me tiene de reserva, pero como si fuera el jugador número 22, que sabes que no va a salir a jugar, pues así me tiene”.

“Qué mal rollito”

En ese espacio dedicado al propio programa fue recordada la primera entrevista que Motos llevó a cabo al popular actor norteamericano Will Smith, que el presentador dijo que le cambió su vida profesional.

Jorge Salvador explicó que el comienzo de ese programa fue desastroso y que en “el primer minuto hubo una pifia descomunal”. También se evocó cuando Motos sacó la guitarra y Will Smith incluso se puso a rapear el pasodoble “Torito guapo”. Un momento que catalogaron de “historia de la televisión”.

“Qué mal rollito” llegó a decir en un momento de su supuesta entrevista Sergio Dalma, quien no pareció entender del todo ese aparente menosprecio a su persona. Tampoco sus fans entendieron demasiado bien que se le restara protagonismo al cantante para dárselo al propio presentador del programa.

En el tiempo que le dejaron hablar, Dalma habló de la gira '30 y tanto' con la que va a celebrar sus 30 años sobre los escenarios y que hace un año y dos meses se vio obligado a suspender después de haber ofrecido ocho conciertos por la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, el artista catalán la va a retomar dentro de diez días y va a ofrecer diecinueve conciertos en España y dos más en Argentina.

#DalmaEH creo que habéis aburrido a Sergio con esto. — Nuri Bi (@NurimarBianchi) April 14, 2021

Pero el entrevistado no es Sergio Dalma ??? #DalmaEHpic.twitter.com/p3DaslPDtd — Txus Unamuno (@UnamunoTxus) April 14, 2021

#DalmaEH pero el prota de la entrevista es @SDalmaoficial o Pablo Motos? No entiendo nada... Yo a quien quiero escuchar es a Sergio. La vida y milagros de Pablo, me la repanpinfla... — Isabel Iglesias (@EliAbril05) April 14, 2021

Le están quitando protagonismo a Sergio Dalma #DalmaEH ���� — Rociio (@Rocio99ruiz) April 14, 2021

Que pena, no se lo merece y que paciencia está teniendo el pobre, con lo educado y correcto que es — María Victoria Gómez (@mavigocri) April 14, 2021

