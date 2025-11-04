COPE
Podcasts
Zaragoza
Zaragoza

Entrevista a Inma Cardona de El Taustano

El Taustano es una frutería y pescadería ubicada en Fuentes de Ebro que ofrece productos de proximidad

Inma Cardona está al frente de El Taustano
00:00
Descargar
HERRERA EN COPE

Inma nos explica cuáles son los productos estrella del otoño

Laura Hernández

Zaragoza - Publicado el

1 min lectura7:58 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁS ZARAGOZA

COPE MÁS ZARAGOZA

En Directo COPE ZARAGOZA

COPE ZARAGOZA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 04 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking