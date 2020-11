India Martínez desvela la sorprendente petición que recibió por whatsapp en 'El Hormiguero'

La cantante cordobesa, India Martínez, visitaba este lunes por primera vez 'El Hormiguero' para continuar con la promoción de su disco, Palmeras, que salió a la venta hace justo un año. "Ya era hora", comentó la cordobesa a Pablo Motos.

El presentador aprovechó la visita de la cantante para que Martínez cantara a capela el tema 'La gitana', con Motos a la guitarra, una canción que ya habían ensayado juntos antes de comenzar el programa. Ha sido el propio Motos, quién ha compartido este momento en instagram: "Esta es la primera vez que hemos hecho juntos la canción. Tiene la magia y la tensión de la primera vez, fallos incluidos. Que lo disfrutéis."

La cantante conversó con Motos sobre los diferentes temas que componen el álbum, y la cordobesa explicó el soprendente mensaje que recibió por Whatsapp.

"Todavía no me creo que tenga una canción con él"

El último tema que la cantante ha dado a conocer ha sido "Convénceme", en el que hace un dueto con Marc Anthony. "¿Qué serie de circunstancias se dieron para conocerle?" le preguntó el presentador de Requena a India Martínez.

La cantante explicó que fue Alejadro Sanz, amigo en común de ambos, quién les presentó cuando ella estaba grabando en Miami. "Alejandro empezó a poner canciones mías en el barco y a Marc le encantó porque le gusta el flamenco y ese aire", explicaba India.

"Todavía no me creo que tenga una canción con él", reconoció la cordobesa, quién explicó que, aunque en ese momento no hablarón de colaborar, siguieron en contacto.

"Él me invitó a su gira en España, pero se canceló. Entonces me escribió para decirme que seguía contando conmigo", explicaba Martínez sobre cómo se produjo esa petición. "Me preguntó en qué estaba, le conté que estaba a punto de sacar un single. Se lo enseñé y, por sorpresa porque no me atreví a pedirle un dueto, me dijo que quería cantar Convénceme conmigo", contó la cantante

"Lloré de alegría porque llevaba muchos años queriendo grabar con él, pero lo veía como algo inalcanzable", añadió India. "Me dijo que no podía parar de escuchar la canción y que le encantó. La ha respetado muchísimo". El videoclip de esta canción fue grabado durante el confinamiento, tal y como recoró Pablo Motos.

PALMERAS

La cantante cordobesa sigue disfrutando del éxito de su octavo albúm, Palmeras, publicado en octubre de 2019. En él, India recapacita en el pasado, en ese humilde barrio cordobés de Las Palmeras en el que se crió y al que rinde homenaje como un regreso al punto de partida como base para romper fronteras.

Palmeras es una confirmación del desbordante arte de India, el mismo que la ha convertido en la figura número uno del pop racial español. Todo ese poder femenino, todo esa nervio, todas esas raíces rebosan ahora en Palmeras, el homenaje a su niñez que ha confirmado a India Martínez como una de las grandes artistas de la década.

También te puede interesar: