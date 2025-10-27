AUDIO #EscuelaDeRadio Colegio San Fernando - Temporada 13 Episodio 01

Los alumnos de quinto de Primaria del Colegio San Fernando han vivido una jornada muy especial conociendo de cerca cómo funciona una emisora de radio por dentro. Han recorrido sus estudios, visto cómo se graba y se emite un programa en directo, y descubierto la labor que desempeñan los profesionales de los medios de comunicación.

Durante la visita, han aprendido que detrás de cada noticia hay un trabajo de búsqueda, contraste y verificación de la información, fundamental para ofrecer contenidos fiables a la sociedad. También han reflexionado sobre la importancia de informarse a través de medios acreditados y no dejarse llevar por los rumores o los mensajes que circulan en redes sociales.

En un momento en el que cualquiera puede difundir algo sin comprobarlo, los futuros oyentes y comunicadores del Colegio San Fernando han comprendido que la verdad sigue siendo el valor esencial del periodismo.