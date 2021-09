Villamarta celebra 25 años reabierto con el mejor regalo: el 100% del aforo

'La casa de Bernarda Alba' en Villamarta: "Una obra maestra sobre una obra maestra"25 años no son nada. 25 años lo son todo. Todo depende pero convencidos que al llegar a las bodas de plata no hay sino como seguir trabajando en los 25 siguientes. Pero una parada, una alegría no disimulada y una celebración de los logros son la mejor plataforma para seguir creciendo. Y esos son los años que cumple el jerezano teatro Villamarta y que celebra por medio de un ciclo que abrirá el sábado 2 de octubre la ópera 'La casa de Bernarda Alba', con música de Miquel Ortega.

El podcast 'Musas y genios' saluda esta nueva entrega desde el propio coliseo, con su directora Isamay Benavente, durante los preparativos de ese primer espectáculo del programa de las bodas de plata. "Hemos hecho una producción espectacular, que nos ha quedado con una casa imponente, como un personaje más, una escenografía muy bonita" asegura entusiasmada sobre esta puesta en escena que el Villamarta pruduce junto al Teatro Cervantes de Málaga.

Audio





Tras la ópera está previsto, además, que se siga conmemorando la efeméride con un concierto de música clásica dedicado al recordado compositor jerezano Germán Álvarez Beigbeder a cargo de la orquesta joven que lleva su nombre. "Estará dirigido por el jerezano Juan Luis Pérez y será un gran concierto con cantantes, coros... un gran concierto", asegura Isamay Benavente, especialmente ilusionada con cuanto se trae entre manos en estos momentos.

Se completará este ciclo con la música del cantautor David Demaría que presentará su nuevo disco 'Capricornio', el teatro de La Zaranda, Tomasa Guerrero 'La Macanita' con un "conciertazo" en torno a Manuel Alejandro titulado 'Querer y amar' o el guitarrista y compositor Paco Cepero "al que siempre siempre le estoy muy agradecida, salgo rejuvenecida junto a él". Se trata de artistas de Jerez en los que se desposita esta celebración que no se ha querido quede sólo en una sola propuesta.

Hay mucho más para la temporada 2021-22 que comienza y que estará marcada por el alivio de las restricciones, al menos las de aforo. Que los teatros tengan permitida al fin la ocupación del 100% de sus butacas es una grandísima noticia que es recibida en Villamarta como un gran regalo con el que conmemorar este 25 aniversario. "Estamos muy ilusionados, la verdad, lo primero y principal porque los datos sanitarios nos permiten respirar, poder celebrarlo con cierta normalidad nos tiene a todos muy contentos", dice Isamay.





El mismo cuarto de siglo festeja la cantautora Inma Serrano, presente también en el 'Musas y genios' de esta semana para presentarnos 'Cantos de sirena, 25 años', su último trabajo que, con temas como 'Ahora tú, ahora yo' con la colaboración de nena Daconte, 'Te esperaré una vida' o 'El tren de la vida' con su padrino Antonio Carmona, disfrutamos en este podcast.

Evocamos aquella versión original del tema que más la ha popularizado, conocemos la nueva versión que incorpora este disco un cuarto de siglo después y le preguntamos qué queda de aquella chica que todos conocimos en los noventa: "Yo creo que el mismo corazón", afirma añadiendo que "yo creo que hay un momento en la vida en que te despegas, quieres descubrir, y luego, a partir de cierto momento, quieres regresar y lo que queda es la búsqueda de esa esencia y la ingenuidad, queda todo en el fondo".

