Venden un convento jerezano del siglo XIV a través del portal Milanuncios

"Oportunidad inversores!!! Se vende convento del siglo XIV en Jerez de la Frontera (el más antiguo de la ciudad) único en el mundo". Así se ofrece a través del portal Milanuncios, con indisimuladas trazas de intención comercial de impacto, una de las joyas del patrimonio arquitectónico de la ciudad: la iglesia del Espíritu Santo, en pleno casco histórico, así como, con mucho menos valor que el templo, las dependencias del antiguo convento que las religiosas hubieron de dejar en los primeros años 2000 por falta de vocaciones. 2.200.000 euros se pide por él.

La sorpresa se ha apoderado de los jerezanos que no entienden ni que esa iglesia pueda caer en manos especulativas o dispuestas a someterla a un uso muy alejado al que siempre tuvo ni que, caso de ser precisa su venta, se realice a través de un sitio web en el que lo último que se espera encontrar es semejante oferta junto a las de viviendas normales y otras propiedades menores. "Es disparatado" se asegura desde el Obispado de Asidonia-Jerez que, tras consulta expresa, señala que nada tiene que ver con la propiedad de este patrimonio.

Las monjas del Espíritu Santo ya iniciaron entonces, a su marcha de Jerez hace poco menos de veinte años, conversaciones que buscaban que, en manos diocesanas, se mantuviera un uso eclesial. Y el entonces obispo, el recordado monseñor Juan del Río Martín, emprendió gestiones para su valoración y diálogo con la congregación. Se veía, a apenas unos metros de la Catedral y el Obispado. en el tercer elemento para constituir un triángulo interesante para la labor de la Iglesia. En ese caso se hubiera convertido en sede del Seminario y de la Casa Sacerdotal.

SIN ACUERDO EN SU DÍA CON EL OBISPADO

Las conversaciones no llegaron a buen puerto porque ya entonces se pedía la cantidad que la que ahora se ofrece a través de Milanuncios, inalcanzable para el Obispado. Entonces se lamentó que el acuerdo no fuera posible y se hizo un estudio, a cargo de arquitectos diocesanos, que desvelaba que la iglesia y el claustro merecían toda la atención por su valor histórico y artístico pero que las dependencias conventuales no tenían gran valor. El desacuerdo condujo a que la Diócesis pusiera en marcha la mejora de sus instalaciones en calle Taxdirt.

Tras tanto tiempo, se había perdido la pista a la situación de este conjunto arquitectónico. Hasta la aparición de este anuncio que ha convulsionado a la opinión pública jerezana. En él se dan los siguientes detalles: a 100 metros de la Catedral, 5.000 metros cuadrados según justifica nota simple y 5.009,58 según los planos aportados o 4.958 según el catastro. Deja sentado la oferta que la iglesia está incluida. Y ello, una vez perdido lamentablemente el patrimonio espiritual de la presencia de la comunidad hace casi veinte años, se convierte en nuevo temor ciudadano.