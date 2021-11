Éste es el modo en que la historia y la naturaleza inspiran cultura en El Bosque

El Bosque es uno de los destinos preferentes de la Sierra de Cádiz. Está en la puerta del Parque Natural Sierra de Grazalema, con todos sus atractivos tan a la mano desde esta villa. Tiene poco más de 2.100 habitantes, con lo que ella aporta de encanto y peculiaridad. Y, junto a otras muchas cosas, genera unas propuestas culturales cargadas del tono popular que le es genuino y que se materializa en celebraciones como la Recreación Histórica que ha tenido lugar este pasado fin de semana, dias 20 y 21 de noviembre.

La historia, con elementos tan apreciados como el mencionado y que apela a la liberación de la localidad del control de las tropas francesas hace más de dos siglos, es uno de sus puntales para la creación cultural. Pero también el incomparable paisaje en el que se enclava y que encuentra en el Monte Albarracín, estribación característica del perfil del pueblo que es incomparabe aliento naturalista para mil actividades así como inspirador de creaciones literarias como la que nos lee en 'Musas y genios' el poeta Antonio Ramírez.

Audio Esta entrega del podcast 'Musas y genios' está dedicado monográficamente a la promoción de la cultura en El Bosque, pueblo de la Sierra de Cádiz. Escucha a la alcaldesa Pilar García, a los creadores literarios Antonio Ramírez y Pepa Benítez y al presidente de la Asociación Musical 'Juan Aguilar' Alberto Hinojo.





Nuestro podcast 'Musas y genios' dedica esta entrega a El Bosque y su cultura de forma monográfica y como extensión del Brand Day celebrado en la localidad por COPE en la provincia de Cádiz. Es un espacio que abrimos con la alcaldesa Pilar García, que valora apoyos como el de la Diputación Provincial en la generación de las actividades que cada año propone. "Siempre hemos defendido que en los pueblos pequeños no tienen porqué estar alejados de la cultura", asegura la regidora antecediendo a creadores del lugar.

Sus referencias a la Recreación Histórica recién celebrada dan cuenta de sus atractivos, lucidos también este año pese a las dificultades que la situación meteorológica y la propia pandemia han generado. La alcaldesa resalta el trabajo que realiza la Asociación Histórico Cultural de la Villa que la organiza junto al Ayuntamiento así como, en otras actividades que se celebran durante el año, de la Asociación Musical 'Juan Aguilar' o tantas personas como dedican su existencia, como actividad principal o de ocio, a la cultura.

Representación del Ejército Napoleónico en la Recreación Histórica de El Bosque. Foto de la Asociación Histórico Cultural de la Villa.





Entrevistamos a Antonio Ramírez Ortega, poeta que nos regala una obra suya dedicada a un quejigo semimilenario solitario y rodeado de pinos carrascos existente en las faldas del Monte Albarracín. Se propone, junto a un fotógrafo local, la posibilidad de una edición en la que sus poemas, apoyados por la imagen y al servicio de resaltar los encantos naturales de la zona, invitan a analizar la calidad de la inspiración que alimenta. Otros poemas y relatos, como el que tiene sobre la Recreación, forman parte de la obra de este bosqueño.

Pepa Benítez es otra vecina del pueblo que dedica su tiempo libre a escribir y que ha conseguido publicar dos de sus relatos. "Es lo que he deseado desde que ea una niña pero son palabras mayores" señala cuando se le llama "escritora". Vida y con tres hijos, no oculta que los "derroteros imprevistos", "he tenido que sacar mi energia en sacar adelante a mi familia" explica, marcan su existencia y, por ende, su actividad creadora. También es prolija su condición de lectora, sintiéndose especialmente seducida por Gabriel García Márquez.

Cerramos el podcast conversando con Alberto Hinojo, presidente de la Asociación Musical y Banda 'Juan Aguilar'. "El Bosque es un pueblo muy pequeño pero tenemos un aula de músca que es cantera de la banda y procuramos actividades muy atractivas para los más pequeños sobre todo", dice sobre este modo de inculcar el gusto por la música. Con 33 años de vida, la formación aglutina en estos momentos, entre banda y aula, un centenar de personas. También la música de la 'Juan Aguilar' se hace presente en este 'Musas y genios'.

