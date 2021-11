Las buenas comunicaciones de El Bosque lo hacen un magnífico centro de operaciones

Esta semana en Hacemos Provincia nos vamos a El Bosque para hablar de municipalidad con su Alcaldesa Pilar García, que a su vez es Vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, un municipio situado en pleno parque natural Sierra de Cádiz y que vive directamente de sectores como la ganadería y agricultura, destacando las magníficas queserías, la elaboración de chacinas y el pan.





Pilar García destaca las buenas comunicaciones con las grandes ciudades, algo que beneficia al turismo, sin olvidar el trabajo facil con la Diputación Provincial para afrontar los duros momentos de la pandemia. "Los pueblos pequeños no tenemos ciudadanos de segunda, no podemos diferenciar, mis ciudadanos se merecen lo mismo que los que viven en la ciudad", y para ellos luchamos. Hablamos de cosas básicas, de un centro médico, de una escuela, un centro infantil,... "Queremos el pan, pero también queremos las rosas", empleo y también oportunidades de ocio. para vivir y quedarse aquí, conseguir fijar la población al territorio y que los vecinos puedan vivir en su pueblo.





Para la alcaldesa lo más inmediato es arrancar con la segunda parte del Polígono Industrial que aunque es grande, se ha quedado pequeño para la demanda existente de incluso otros municipios que quieren ubicarse aquí. Toca también terminar los presupuestos y afrontar el nuevo año con ilusión y lo más alejado posible del Covid. García destaca la unión de los pueblos de la Sierra en la Mancomunidad y el buen funcionamiento del servicio de atención a la mujer, recordando que el día 25 de noviembre es el día contra la violencia hacia la mujer.

Audio





Por otro lado también te contamos en ´Hacemos Provincia´ que José Luis Molina, Gerente de la empresa pública Eléctrica de Cádiz ha explicado que están asumiendo gran parte de los altos precios del mercado eléctrico, sacando de la cuenta de resultados más de cuatro millones de euros para que el recibo de sus cliente no suba de forma desorbitada. Recordemos que en otras comercializadoras el recibo ha subido el triple y en muchos casos hasta cuatro veces más de lo que se pagaba el pasado año.

Sanlúcar de Barrameda elegida Capital Española de la Gastronomía 2022, destaca el jurado ser la primera Capital Gastronómica que ostenta la capitalidad de provincia; presentar un proyecto participativo y abierto a todos y para todos los ciudadanos; una programación de eventos atractiva que busca realzar la vocación universal de la ciudad; las condiciones de calidad de vida que genera el río Guadalquivir y el entorno natural de Doñana; el verano y sus playas, escenario de sus legendarias carreras de caballo; el record de horas de insolación y la hospitalidad de una ciudad abierta. El langostino, la manzanilla, la rica huerta y el pescaito frito entre otros….

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Diputación desarrolla acciones en noviembre para potenciar el turismo de congresos, un 30% más rentable que el de ocio. El Patronato de Turismo organiza esta semana las jornadas ‘Cádiz, ocio y negocio’ ante un centenar de profesionales en Madrid y Barcelona

La campaña de control del uso de patinetes y bicicletas concluye con 491 denuncias. El número de infracciones detectadas disminuye un 45% en la segunda mitad de la iniciativa.Las infracciones más comunes han sido la de circular por calles peatonales (143 denuncias) y la conducción con auriculares (130). Le siguen la circulación con pasajeros (59), carecer de alumbrado (39),

Cabe recordar que, entre las normas básicas de circulación, se establece que los patinetes eléctricos no pueden circular por aceras ni zonas peatonales, tampoco por vías interurbanas, travesías, autopistas y autovías que comuniquen poblaciones y la velocidad no puede superar los 25 km/hora. Los conductores de los patinetes eléctricos no pueden llevar auriculares puestos, ni hacer uso del teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo mientras van conduciendo, ni llevar a otra persona. En cuanto a la conducción nocturna, es obligatorio el uso de prendas reflectantes o de sistema de alumbrado.