'CARRERA OFICIAL' | 28 ENERO 2026

Con Rafael Fernández Cantalejo, hermano mayor de la Sed, y los miembros de la junta del Prendimiento Enrique Fernández Bobadilla y Manuel Ramos

Gabriel Álvarez

'Carrera Oficial' 28-01-26

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el - Actualizado

1 min lectura42:24 min escucha

