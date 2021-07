San Fernando inaugura este viernes el Museo de Camarón: "Es una inmersión en su voz"

Canta 'Como el agua', acompañado a la guitarra por el también inolvidable Paco de Lucía. Y, mientras lo escucha, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, reconoce ante los micrófonos de COPE que "eso es lo más maravilloso de Camarón, que no solamente era un gran artista sino que hizo que el flamenco llegara a todos los rincones, que permitiera que todos los públicos, fueran o no aficionados, expertos o no, lo apreciaran".

Este viernes será inaugrado el Museo de Camarón de la Isla en la localidad en la que nació, junto a la Venta de Vargas. Hace ya 29 años de su fallecimiento y que al fin se pueda abrir este espacio que lo homenajea es para la regidora de sentimientos fuertes: "Felicidad y emoción, absoluta emoción". "Un homenaje desde San Fernando y desde toda Andalucía a la mayor figura que ha dado el flamenco y uno de los músicos más importantes de este país", añade.

San Fernando vivirá el próximo 2 de julio, coincidiendo con el 29 aniversario del fallecimiento de José Monje Cruz 'Camarón de la Isla', la inauguración del Centro de Interpretación dedica a una de las figuras más importantes de la músicahttps://t.co/vw25rJX73q — San Fernando (@AytoSanFernando) June 27, 2021





ORIGEN, LEYENDA Y REVOLUCIÓN

Cavada reconoce que "lo más importante del Museo, teniendo en cuenta que Camarón es artista, canta y el sonido, es su voz". El espacio expositivo está dividido en tres partes bien definidas: el origen, la leyenda y la revolución. "Vamos a poder ver cosas físicas vinculadas a ese mito y esa leyenda, los fetiches que muchos aficionados vendrán buscando; pero sobre todo, en la primera planta, vamos a poder hacer una inmersión en su voz".

"Un museo vivo, etnológico, en el que eñ sonido y la imagen van a tener un lugar destacado", concluye la alcaldesa de San Fernando. Este viernes podrán ser descubiertos los contenidos de este Museo de Camarón de la Isla. La ciudad ya era un museo al aire libre: la iglesia del Carmen, su casa natal, el mausoleo o la fragua. Y ahora el Museo, financiado por la ITI con más de cuatro millones de euros, un museo donde se estudiará su trascendencia musical y la del flamenco de hoy y el de siempre.

