Los padres de la Compañía de María, entre el alivio y el hartazgo: "No tenemos nada que celebrar"

"Esta mañana, a las seis y media, comenzaron a salir del hotel en grupos ordenados y han subido, separados por localidades de procedencia, a los autobuses y han subido al ferry camino de Valencia". Entre el alivio y el hartazgo por todo lo vivido, Arancha de la Fuente, madre de uno de los alumnos de la Compañía de Maria, ha dado cuenta este jueves, en Mediodía COPE Provincia de Cádiz, del final del calvario de los 45 chicos y chicas de este colegio de San Fernando, los únicos por los que pone la mano en el fuego, que han estado confinados aun habiendo dado negativo en las pruebas que les fueron realizadas.

El fuerte brote de Covid-19 que ha sufrido Mallorca, haciendo pagar a justos por pecadores a juzgar por la reacción de los padres, va encontrando mayor discernimiento respecto al confinamiento sufrido. Y ahora, bueno es lo que bien termina, lo que sí quieren dejar claro los progenitores afectados es que "se ha hecho así, y lo quiero dejar claro, ya no por mi grupo, no porque a nosotros nos tuviera que pagar nadie un barquito para la vuelta". "Teníamos un avión de vuelta el martes y nuestro grupo tenía una prueba al entrar el día 24 y dos pruebas negativas más para poder coger su avión", explica.

Un juzgado mantiene confinados en Mallorca solo a los jóvenes positivos en covid-19 https://t.co/9UbD1x00MP — Telemadrid (@telemadrid) June 30, 2021





De no ser por la emisión de esta resolución que ha dado forma a la salida de las islas "habrían vuelto, con sus pruebas negativas, en su avión pagado por sus padres", insiste. La satisfacción por el final de la estancia en el destino veraniego no termina de disolver, sin embargo, la posibilidad de adoptar actuaciones contra el Gobierno balear, una iniciativa ya apuntada por quien además de ser madre de uno de los chicos afectados es abogada. Tras un suspiro, De la Fuente indica, con todo, que "ahora mismo tendremos que valorar, y lo haremos con más detenimiento".

"Esta actuación ha tenido que ser rápida, y no ha salido mal, pero lo demás ya lo valoraremos" añade exhausta por la experiencia: "Con descansar ahora y volver a mi trabajo ya me vale". Cansados por todo ello, lo cierto es que los padres no olvidan que "ha habido actuaciones muy lamentables". "Es una situación muy injusta, y eso es lo que me ha tenido muy sofocada", añade dejando claro que "yo no tengo nada que celebrar". "Mi hijo ha sido tratado como turista de cuarta o de quinta aunque las tasas fueron como turista de primera", lamenta.

"Mantendrán las distancias pero, en el fondo, están todos juntos en el ferry así que, cuando lleguen, las autoridades sanitarias les van a practicar, y si no se la practican ellos se la practico yo, yo la pago", dice deseando que acabe la pesadilla. Al menos, pronto estarán en casa.

También te puede interesar:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La provincia registra seis fallecidos y supera las 1.500 muertes desde el principio de la pandemia

AGAMAMA pone las mascarillas Alborear en empresas colaboradoras

Renta 4 Banco celebra el optimismo recobrado en las bolsas en la última semana