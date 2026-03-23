La tarde del Viernes Santo de Jerez asoma en las noches cuaresmales de 'Cartel Sonoro'

'Cartel Sonoro' alumbra las trazas del día de la Adoración de la Cruz. El Viernes Santo y sus cuatro propuestas procesionales en Jerez de la Frontera han adquirido las maneras que pudiste escuchar en antena en COPE, a las 23:27 horas de lunes a viernes, y ahora puedes volver a disfrutarlo aquí.

El recorrido, tal y como lo comienza la Hermandad de la Santa Cruz en el Monte Calvario y Nuestra Señora de Loreto en su Soledad por las calles de Jerez ese día, aquí pusimos en marcha, atendiendo a este preciosa cofradía de San Pedro, de la mano de su hermano Enrique Barberá Villar.

00:00 Volumen Descargar Gabriel Álvarez 'Cartel sonoro' 18-03-26 Viñas

MIguel Guerrero ha tenido a su cargo glosarnos a la Seráfica y Franciscana Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Exaltación, María Santísima de la Concepción Coronada y Nuestra Señora de las Viñas.

00:00 Volumen Descargar Gabriel Álvarez 'Cartel sonoro' 19-03-26 Expiración

Para presentar a la Pontificia y Real Aerchicofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima del Valle Coronada, San Juan Evangelista y San Pedro González Telmo, hemos contado con su propio hermano mayor, Jesús Rodríguez Gómez.

00:00 Volumen Descargar Gabriel Álvarez 'Cartel sonoro' 20-03-26 Soledad

Y cierra esta jornada la Pontificia, Venerable e Ilustre Hermandad de Nuestra Madre y Señora de la Soledad y Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, glosada en 'Cartel Sonoro' de modo muy especial por su hermano Ángel Rodríguez Aguilocho.