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Semana Santa en Jerez
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La tarde del Viernes Santo de Jerez asoma en las noches cuaresmales de 'Cartel Sonoro'

Enrique Barberá se ocupa de glosar a la Hermandad de Loreto, Miguel Guerrero hace lo propio con la de Las Viñas, Jesús Rodríguez con la del Cristo de la Expiración y Ángel Rodríguez Aguilocho a su Hermandad de la Soledad 

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Gabriel Álvarez

'Cartel sonoro' 17-03-26 Loreto

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el - Actualizado

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'Cartel Sonoro' alumbra las trazas del día de la Adoración de la Cruz. El Viernes Santo y sus cuatro propuestas procesionales en Jerez de la Frontera han adquirido las maneras que pudiste escuchar en antena en COPE, a las 23:27 horas de lunes a viernes, y ahora puedes volver a disfrutarlo aquí.

El recorrido, tal y como lo comienza la Hermandad de la Santa Cruz en el Monte Calvario y Nuestra Señora de Loreto en su Soledad por las calles de Jerez ese día, aquí pusimos en marcha, atendiendo a este preciosa cofradía de San Pedro, de la mano de su hermano Enrique Barberá Villar.

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'Cartel sonoro' 18-03-26 Viñas

MIguel Guerrero ha tenido a su cargo glosarnos a la Seráfica y Franciscana Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Exaltación, María Santísima de la Concepción Coronada y Nuestra Señora de las Viñas.

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'Cartel sonoro' 19-03-26 Expiración

Para presentar a la Pontificia y Real Aerchicofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima del Valle Coronada, San Juan Evangelista y San Pedro González Telmo, hemos contado con su propio hermano mayor, Jesús Rodríguez Gómez.

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'Cartel sonoro' 20-03-26 Soledad

Y cierra esta jornada la Pontificia, Venerable e Ilustre Hermandad de Nuestra Madre y Señora de la Soledad y Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, glosada en 'Cartel Sonoro' de modo muy especial por su hermano Ángel Rodríguez Aguilocho.

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