La jerezana Noche de Jesús llena las noches de Cuaresma en 'Cartel sonoro'

La madrugada del Viernes Santo de Jerez de la Frontera está felizmente bautizada por la voz popular. Y tienen un marchamo que, aunque identifique especialmente a una de sus diversas y queridas devociones -la de Jesús Nazareno-, es tan certera y castiza expresión que está comúnmente aceptada por todos. Esta noche, la antena de COPE Jerez (105.8 y 16.7 FM) acoge, a las 23:27 horas, ocupando como guiño especial un breve pero intenso espacio entre 'La Linterna' y 'El Partidazo'.

La Pontificia, Antigua y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos Santo Crucifijo de la Salud y María Santísima de la Encarnación, la primera en la calle que desde San Miguel constituye ese gran silencio negro de cada Semana Santa, cuenta con el relato de uno de sus cofrades quien ha llegado a ser, entre otras cosas, diputado mayor de gobierno y teniente de hermano mayor: Francisco Toro de la Barrera.

00:00 Volumen Descargar Gabriel Álvarez 'Cartel sonoro' 10-03-26 Jesús Nazareno

Alguien tan querido en COPE, con la que ha colaborado históricamente durante décadas tanto en nuestra programación cofradiera como en la musical, como Joaquín Perea Montilla, el primer responsable que fue de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías que sucedió al antiguo Secretariado, glosa a su Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora del Traspaso, San Juan Evangelista y San Andrés, con sede en la capilla de San Juan de Letrán.

00:00 Volumen Descargar Gabriel Álvarez 'Cartel sonoro' 11-03-26 Cinco Llagas

Manuel Sotelino Polonio, otro colaborador de esta casa durante mucho tiempo, glosa en 'Cartel sonoro' a su Seráfica y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de las Sagradas Cinco Llagas de Cristo, Nuestro Padre Jesús de la Vía-Crucis y María Santísima de la Esperanza, el gran silencio blanco de la madrugada de Viernes Santo en Jerez.

00:00 Volumen Descargar Gabriel Álvarez 'Cartel sonoro' 12-03-26 Buena Muerte

Desde la parroquia de Santiago del Real y del Refugio sale cada año la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima del Dulce Nombre. Antonio Jesús García se ocupa de glosarla en nuestro 'Cartel sonoro' recién emitido.

00:00 Volumen Descargar Gabriel Álvarez 'Cartel sonoro' 13-03-26 Yedra

La Plazuela atesora en su entramado urbano una capilla de gran sabor popular que, con el nombre de la Yedra, da nombre a la Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Humildad, Santísimo Cristo de la Yedra, Nuestra Señora del Rosario y María Santísima de la Esperanza Coronada. Su propio hermano mayor, César Díaz Narváez, se ocupa de glosarla.

00:00 Volumen Descargar Gabriel Álvarez 'Cartel sonoro' 16-03-26 Misión Redentora

Y el responsable de 'Cartel sonoro' y del conjunto de la programación cofrade durante todo el año y, ahora en especial, de Cuaresma y Semana Santa, Gabriel Álvarez Leiva, glosa a la Hermandad de la Misión Redentora que, desde el barrio de Picadueñas, cierra cada año las estaciones de penitencia de la madrugada de Viernes Santo.